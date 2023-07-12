尋狗懸賞千萬只給5千 狗主人挨轟詐欺 遭行拘15日

狗走失懸賞1000萬元，找到後只給5000。（取材自微博）

河南鄭州 一名楊姓飼主近日「懸賞1000萬人民幣尋狗」，鄭州流浪動物領養中心並轉發訊息「如果有人能提供重要線索給200萬人民幣」；結果走失的退休軍犬半天就被找回，但飼主只給5000元（人民幣，下同，約695美元），表示當初是為尋狗心切，才以1000萬懸賞作噱頭，網民直批「詐欺 」，飼主則因不實信息被判行拘15天。

新浪網報導，一張「懸賞1000萬人民幣尋狗」的啟事引發關注，啟事稱，主人在鄭州北龍湖南河邊走失愛犬，開出天價懸賞金額，稱如果有好心人看見或提供重要線索者獎勵200萬元，找到並平安歸還者願給予1000萬元。據了解，走失的狗名為「天狼」，是一隻8歲的退役軍犬。

尋狗啟事貼出半天，狗就被員警找到了，鄭州流浪動物領養中心轉發消息稱，「狗狗主人的助理已聯繫我們，狗狗已經被警察 找到」。

不過，狗主人並沒有兌現懸賞的1000萬，最終只給了5000元。有知情人士稱，「1000萬肯定是噱頭，不管200萬還是1000萬，都是不可能的事。」

此舉引發網友的痛批，稱這就是一次懸賞噱頭，是消費了大眾的網絡關注度，「人與人之間的信任就這樣沒了」、「這難道不算違約嗎」、「一個沒信用的人只想用噱頭利用別人」、「既然做不到為什麼要寫一千萬呢？直接誠實一點，寫幾千或幾百都行啊」、「這應該是詐欺了吧」。