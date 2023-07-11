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25歲粵男闖幼兒園瘋砍6人疑報復行凶 提刀身影被拍下

中國新聞組／北京11日電
廣東廉江驚傳有男子闖入一家幼兒園行凶，造成6死1傷。（取材自微博）
廣東廉江驚傳有男子闖入一家幼兒園行凶，造成6死1傷。（取材自微博）

廣東廉江市公安局在北京時間10日通報，當日上午7時40分左右，廉江市橫山鎮發生一起故意傷害案，導致6人死亡、1人受傷。據了解，嫌犯持刀在幼兒園行凶，目前已被抓捕。有知情者稱，事件中一名受害者早前開車撞了兇手家小童，雙方因此發生糾紛，事件疑為報復行凶。

微博消息指出，犯罪嫌疑人吳某傑(男，25歲，廉江市人) 已被抓獲。網傳遇害者包括1名老師、2名家長以及3名學生。對此，廣東廉江市宣傳部工作人員回應稱，事發10日上午，案發後公安機關已介入調查，案件起因及6名遇害者的身分還在調查核實中。

廣東湛江廉江市橫山鎮10日發生一起凶殺案，造成6人死亡、1人受傷。（視頻截圖）
廣東湛江廉江市橫山鎮10日發生一起凶殺案，造成6人死亡、1人受傷。（視頻截圖）

網上流出的短片顯示，涉事幼兒園門外，最少有4人倒在血泊，包括小孩和大人，有電瓶車被推倒，有目擊者驚呼「太慘了，趕緊報警」。另有短片則拍攝到一名穿短褲的黑衣男子持刀在幼兒園操場走過，期後有大批警察趕到現場，亦有救護車駛至，現場很快拉起警戒線。

大風新聞引述一名爆料人表示，死傷者中，其中一名受害者開車撞了疑兇家的小孩，然後一直沒有賠償，由此產生了糾紛，所以才發生這事（砍人）。該爆料人表示，兇手疑似報復行凶。「可能賠償一直沒下來，或者是雙方沒協商妥。」不過，又有自媒體「新新視角」引述當地網民稱，悲劇起因是吳的孩子和另一小朋友在幼兒園打架，現場教師沒有公正處理，一直偏袒對方，引起吳的憤怒，次日提刀行凶。

這起凶殺案經披露後，引發網友怒氣，「去對手無縛雞之力的孩子動手，真的是，讓人憤怒至極」、「是多少個家庭的希望啊，這一下毀了多少家庭」、「趕緊槍斃了吧」。

廣東湛江廉江市橫山鎮一家幼兒園10日發生凶殺案，造成6人死亡、1人受傷。（路透）
廣東湛江廉江市橫山鎮一家幼兒園10日發生凶殺案，造成6人死亡、1人受傷。（路透）

廣東湛江廉江市橫山鎮一家幼兒園10日發生凶殺案，造成6人死亡、1人受傷。（路透）
廣東湛江廉江市橫山鎮一家幼兒園10日發生凶殺案，造成6人死亡、1人受傷。（路透）

另據東方網報導，網傳遇害者包括1名教師、2名家長以及3名學生。死者身分暫未獲官方確認。

廉江市教育局工作人員表示，現在是多個部門在聯合調查。對於死者中是否有幼兒園教師，及是否幼兒園尚未放暑假，工作人員表示，「具體情况還在調查當中，還沒有收到反饋的消息。」廉江市公安局橫山派出所民警回應稱，不便透露案情。

廉江市長柯俊對事件表示深切哀悼，並向受害者家屬表示歉意和慰問。他承諾將盡全力調配警方，加快調查速度，嚴懲犯罪行為，維護社會公正和穩定。

廣東的警察封鎖了廉江市一所幼兒園發生持刀砍人事件的現場。(路透)
廣東的警察封鎖了廉江市一所幼兒園發生持刀砍人事件的現場。(路透)

教育局 警察 北京

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