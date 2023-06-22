我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

「陪睡換冠軍」事後毀約？健美女選手脫鞋怒砸裁判

中國新聞組／北京22日電
網傳視頻中，在2023年江蘇省健美健身錦標賽上，6名女性運動員正在展示形體時，最左側紫衣運動員突然脫下高跟鞋。（視頻截圖）
網傳視頻中，在2023年江蘇省健美健身錦標賽上，6名女性運動員正在展示形體時，最左側紫衣運動員突然脫下高跟鞋。（視頻截圖）

近日江蘇舉行一場「健美健身錦標賽」，在女子健美組的頒獎典禮上，發生參賽者脫下高跟鞋憤怒的丟向裁判席，相關畫面曝光後，在微博上瘋傳，掀起網友討論。不少網友認為女選手疑似「陪睡換冠軍」，被射後不理，未能如願拿下第一才暴走。對此，相關單位稱裁判的評分沒有任何問題。

綜合媒體報導，微博瘋傳一段女健美選手拿高跟鞋怒砸裁判的影片 ，據悉事發於在江蘇省連雲港市舉辦的一場女子健美錦標賽總決賽上，當時六名進入總決賽的女選手一同在台上合影，沒想到畫面最左邊、穿著紫色連身禮服的女選手小陽(化名)，突然脫掉腳上的高跟鞋，朝台下裁判砸過去，且神情看起來相當憤怒。

紫衣運動員脫下高跟鞋後，扔向台下的裁判席。（視頻截圖）
紫衣運動員脫下高跟鞋後，扔向台下的裁判席。（視頻截圖）

報導稱，該片段隨即引發熱議，有消息爆料稱該女子是因為裁判對其「潛規則」，承諾會將冠軍頒給她，沒想到最後前三名都不是她才會暴走。有網友分享出疑似當事女子嗆聲的訊息截圖，「昨晚老娘讓你爽的時候，說好把全場冠軍頒給我，今天給我整個倒數，你這個臭流氓，不得好死！」

一位知情人透露，小陽對裁判打分不滿意，「有比賽視頻為證，我這個狀態為什麼前六都進不了？」另一名自稱是本次比賽選手的王女士（化姓）說，小陽告訴她經過，在健身比基尼項目，小陽沒有進決賽（前六），以為是裁判誤判便提出申訴，未得到答覆，於是在下午參加健身模特項目展示時就扔鞋了。

網民對此影片熱議頗多，有人說「我只相信扔鞋的，不相信評判的」、「被潛規則了又沒得到冠軍？」「你和他們講武德？不是笑話嘛？」

健身 微博

上一則

曾在中國服裝品牌中排名第一 拉夏貝爾聲請破產

下一則

青年瘋搶「剩菜盲盒」 19.9元解決兩頓飯

延伸閱讀

黃景瑜撇家暴認離婚 「是親人也是朋友」

黃景瑜撇家暴認離婚 「是親人也是朋友」
黃子佼開撕大小S 汪小菲火速赴台 張蘭：揚眉吐氣

黃子佼開撕大小S 汪小菲火速赴台 張蘭：揚眉吐氣
汪小菲曾嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎？」 網喊：先知

汪小菲曾嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎？」 網喊：先知
芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

熱門新聞

外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕