「陪睡換冠軍」事後毀約？健美女選手脫鞋怒砸裁判

網傳視頻中，在2023年江蘇省健美健身錦標賽上，6名女性運動員正在展示形體時，最左側紫衣運動員突然脫下高跟鞋。（視頻截圖）

近日江蘇舉行一場「健美健身 錦標賽」，在女子健美組的頒獎典禮上，發生參賽者脫下高跟鞋憤怒的丟向裁判席，相關畫面曝光後，在微博 上瘋傳，掀起網友討論。不少網友認為女選手疑似「陪睡換冠軍」，被射後不理，未能如願拿下第一才暴走。對此，相關單位稱裁判的評分沒有任何問題。

綜合媒體報導，微博瘋傳一段女健美選手拿高跟鞋怒砸裁判的影片 ，據悉事發於在江蘇省連雲港市舉辦的一場女子健美錦標賽總決賽上，當時六名進入總決賽的女選手一同在台上合影，沒想到畫面最左邊、穿著紫色連身禮服的女選手小陽(化名)，突然脫掉腳上的高跟鞋，朝台下裁判砸過去，且神情看起來相當憤怒。

紫衣運動員脫下高跟鞋後，扔向台下的裁判席。（視頻截圖）

報導稱，該片段隨即引發熱議，有消息爆料稱該女子是因為裁判對其「潛規則」，承諾會將冠軍頒給她，沒想到最後前三名都不是她才會暴走。有網友分享出疑似當事女子嗆聲的訊息截圖，「昨晚老娘讓你爽的時候，說好把全場冠軍頒給我，今天給我整個倒數，你這個臭流氓，不得好死！」

一位知情人透露，小陽對裁判打分不滿意，「有比賽視頻為證，我這個狀態為什麼前六都進不了？」另一名自稱是本次比賽選手的王女士（化姓）說，小陽告訴她經過，在健身比基尼項目，小陽沒有進決賽（前六），以為是裁判誤判便提出申訴，未得到答覆，於是在下午參加健身模特項目展示時就扔鞋了。

網民對此影片熱議頗多，有人說「我只相信扔鞋的，不相信評判的」、「被潛規則了又沒得到冠軍？」「你和他們講武德？不是笑話嘛？」