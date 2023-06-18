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效法10年前捨命學生 江蘇師跳橋救輕生女

中國新聞組／北京18日電
江蘇日前一名女子跳河輕生，中學教師丁成闖從大橋上縱身跳入水中救人，圖為現場畫面。（視頻截圖）
江蘇日前一名女子跳河輕生，中學教師丁成闖從大橋上縱身跳入水中救人，圖為現場畫面。（視頻截圖）

江蘇宿遷市日前有一名女子跳河輕生，隨後一名路過的市民從高橋上躍下，救起女子後悄然離去。「跳橋英雄」救人的畫面在網路上流傳，吸引許多網友點讚。

極目新聞報導，這名男子是宿豫中學高二化學老師丁成闖，他表示15日下班回家路上，他騎著電動車經過項王路秀強運河大橋時瞥見橋邊站著一位女子，第一眼他並沒有在意，以為是一位路過的市民。然而他往前騎了10米左右，突然想到女子好像站在大橋護欄外，於是猛地煞車往回跑，沒想到正好目擊女子跳河；眼見女子還用手拉著護欄邊緣，他伸手想要將人拉回來，可是晚了一步，女子掉落水中。

救人現場。（視頻截圖）
救人現場。（視頻截圖）

丁成闖不顧自己曾做過跟腱手術，縱身一躍跳入水中，在女子身邊遊了一圈，找準時機，從背面拉住女子，將女子救到岸邊。

丁成闖老師。（取材自速新聞）
丁成闖老師。（取材自速新聞）

據報導，此時岸邊也有市民下水救援，在大家共同努力下，落水女子被成功救起，一旁有市民拍下搶救經過，丁成闖面對鏡頭只是擺了擺手，穿著濕透的褲子，赤著上身騎車回家。

丁成闖表示，「當時就想著救人，我並沒有想太多，因為我的學生早已為我做出榜樣」，他透露，一位已故學生張森也曾在十年前跳河為了救輕生女子，當時張森奮力地將落水女子推向岸邊，落水女子脫險，但他最終因體力耗盡不幸犧牲，年僅27歲。

丁成闖說，十年之後，面對相同的情況，自己做出相同的選擇。宿遷市公安局宿豫分局和宿豫區見義勇為基金會，為丁成闖送上見義勇為表彰證書和慰問金。

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