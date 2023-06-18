貨車超載25倍翻車 40噸「滾燙瀝青」燙死路過母子

車禍現場母子倆被從瀝青中救出。（取材自華商報）

福建省福州市5月底發生超載25倍熾熱瀝青的大貨車，為了閃避前車，減速不及而側翻，車上將近40噸的滾燙瀝青傾瀉而出，將當時經過的一對母子掩埋，兩人送醫後傷重不治。事隔兩週，痛失妻兒的蔣姓男子控訴貨車公司和瀝青業者不聞不問。

華商報大風新聞報導，這起駭人車禍 發生在福建福州長樂區霞洲村厚美井路口，路口剛好有輛小車在倒車掉頭，非法改裝的瀝青車行經該路口，疑因減速不及而側翻。車上載的滾燙瀝青傾瀉而出，全部覆蓋在一名騎電動車 經過的35歲女子和7歲男童身上，儘管路人急忙協助將兩人挖出，但送醫後仍因嚴重燙傷宣告不治。

蔣男指出，醫院診斷書和死亡證明書記載，他的妻子燒傷面積達90%，分布在臉部、頸部和軀幹，四肢全部燒焦扭曲。孩子也多處燙傷，鎖骨骨折。他痛訴，「這和貨車超載有直接的關係，沒有嚴重的超載就不會剎車側翻，不側翻的話就不會瀝青壓住他倆。」

據報導，該貨車僅可載約1500公斤的貨物，但意外發生當下，載運的瀝青量卻比規定整整多出25倍以上，瀝青超載率為2579.26%。當地警方表示，已逮捕肇事司機進行偵訊，釐清事發經過。

交通事故認定書指出，貨車司機鄭男負事故主要責任，小車司機柯男負事故次要責任。鄒女母子兩人無責。

然而，蔣男不滿事發後肇事司機、瀝青公司和運輸公司不聞不問，目前沒有談賠償；死者妹妹鄒女士也指控處理事故的交警部門不管，「要我們自己去起訴。」鄒女說，「目前肇事司機只買了交強險，賠償可能還是個大問題，而且，兩條人命，沒有一個人過來道歉和祭奠。」

蔣男淚訴，原本暑假計畫全家出遊，沒想到妻兒卻遭遇死劫，這起事件讓他「心裡缺了好大一塊」，希望法律務必要嚴懲肇事司機。