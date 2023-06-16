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阻草場被賣給中國商 1內蒙牧民遭推土機撞成重傷

中國新聞組／北京16日電
流傳視頻中，鏟車直接壓過阻擋前進的車輛。(取材自推特)
流傳視頻中，鏟車直接壓過阻擋前進的車輛。(取材自推特)

內蒙古日前發生牧民抗議事件，抗議牧民指控，集體草場在未經同意的情況下，被官員非法出讓，一名抗議牧民還遭買方用推土機撞壓受撞傷。官方則尚未對此有具體回應。

自由亞洲電台報導，事發在紮魯特旗阿日昆都楞鎮，該鎮的種畜場官員未與牧民協商也未獲得牧民同意，就以200萬元人民幣(約27.9萬美元)的價格將集體草場出售給中國商人，引發牧民不滿。牧民聚集草場抗議時，遭到買方用推土機撞壓，導致一人重傷。

現場視頻顯示，一輛黃色推土機衝開人群，撞向前方的多輛摩托車，騎在摩托車上的人慌忙棄車逃離，其中一人被推土機前置的鏟鬥撞倒。眾人大聲呼叫下，推土機停下，十多人上前圍住受傷的牧民，趕忙叫救護車將傷者送醫院。

據報導，阿日昆都楞鎮政府官員並未否認此事，但也未多做說明。媒體問及遭撞傷的牧民傷勢如何，對方稱「不清楚」，並指要向該鎮宣傳部查詢；阿日昆都楞派出所的電話則無人接聽。

海外「南蒙古大呼拉爾泰」組織主席席海明表示，蒙古族人在那片土地上有數千年的放牧歷史，但被中國當局禁止。近幾年，中國當局在內蒙古大興養豬，大量污水滲入地下，嚴重污染草場。

席海明表示，內蒙古牧民為保護草場與政府早已發生多次糾紛，其中十年前的莫日根事件最引人關注。

席海明說，當年為抗議重型車輛在草場上行駛，傷害當地生態，「他們說壓死蒙古族人，無非給個幾十萬元賠償，當時（莫日根被壓死）蒙古人憤怒了。長期以來，抗爭陸陸續續的不斷在發生，這次不同的是中國官方說放牧，令草場負荷太大，加速了草原的退化，甚至沙化。」

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