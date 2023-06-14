格力旗艦店直播主播穿「免職裙」 網轟：身上寫小三

格力官方旗艦店直播，主播穿「免職裙」。(取材自微博)

國企前高管胡繼勇日前與小三牽手逛街一事持續發酵，小三視頻曝光洋裝被網友稱「免職裙」。近日格力旗艦店直播，一名主播穿著「免職裙」直播，被直播間拉黑，還被網友痛罵「身上寫小三」；但也有人說，「裙子有什麼錯！」格力官方客服表示，這是外包團隊的個人行為，公司肯定不支持這種博流量行為。

每日經濟新聞報導，格力官方旗艦店近日直播，主播因身著此前引發熱議的「免職裙」，被直播間網友提醒。不少網友表示：「價值觀不同不會購買。」也有網友稱，提醒主播隨後被直播間拉黑。

據報導，有人罵她「身上寫著小三」、「原來不在意與小三為伍啊，這麼多裙子就是要維護小三這條，沒裙子穿嗎」、「這麼穿是什麼好東西？」

但也有網友幫裙子說話，「裙子有什麼錯，錯的是渣男跟小三吧，見什麼都罵，有病吧！」、「好可怕啊，『穿這裙子都不是好人』從穿著標籤化、合理汙名化女性」、「全方位打壓女性，一條裙子，欲加之罪何患無辭」。

另據青島新聞廣播FM1076援引毒秒財經報導，毒秒財經詢問了格力官方客服，工作人員表示該行為肯定是為了博取流量，公司肯定是不支持的，該主播屬於外包團隊，是她的個人行為，「董明珠董事長也說過，年輕人要有正確的三觀」。