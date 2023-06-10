國企高管「牽手門」4疑問待查 為什麼紀委辦噤聲？

國企高管胡繼勇和年輕女下屬在成都街頭牽手逛街，引發風波。(視頻截圖)

國企原高管胡繼勇和年輕女下屬「牽手門」一事持續發酵。兩人被火速停職後，女子背景、包養、性感照等等花邊新聞瘋傳成為大型「吃瓜」現場。媒體指出4疑問：兩人的關係、炫富的資本、表彰標準及寰球項目公司火速註銷微信 均亟待釐清。更有記者去電該公司紀委辦公室詢問，卻遭直接掛斷電話。

來源：YouTube

中國石油 集團工程旗下子公司寰球工程項目管理（北京 ）的董事、黨委書記、總經理胡繼勇，近日在四川成都出差時，與下屬董思槿親密牽手逛街，被攝影師拍下上傳網絡。目前兩人皆被停職，接受公司紀委核查。

事件曝光已數日，正觀新聞提出4大待釐清的疑問：

疑問1：兩人牽手逛街舉動頗為親密，他們到底是什麼關係？

疑問2：董思槿疑似炫富的資本來自哪？據多家媒體報導，多位網友曬出的疑似董女微信朋友圈和微博內容顯示，她的生活不可謂不滋潤，買房、買奢侈品、滿盒子的珠寶首飾要配保險櫃。

疑問3：涉事公司表彰標準是什麼？

北京項目管理公司寰球項目公司公眾號2月發布「奮進中的榜樣——寰球項目公司董思瑾先進事蹟」，文中稱，她先後21次傳達落實國家、地方政府和上級公司疫情防控要求，持續關注公司人員疫苗注射情況，組織開展全員核酸檢測十餘次，並發布「公司安全大檢查方案」，寄送了大量的勞保用品及計量器具等。

網友認為「這未免有點太輕鬆了吧」，該公司評先進個人的標準和管理標準是什麼？

疑問4：寰球項目公司為啥火速刪文，註銷帳號？

北京項目管理公司寰球項目公司微信公眾號在事件曝光後先刪除胡繼勇有關的推文，而後便自主註銷帳號。其上屬公司中國石油北京項目管理公司官方微信公眾號也已將涉及胡繼勇的推文刪除。

這些帳號為何火速刪文，註銷帳號？

眾多疑問待解，大皖新聞8日致電涉事公司的黨委宣傳部了解後續情況，電話始終無法接聽；人力資源部工作人員則說了聲「抱歉」，便結束通話。該公司的紀委辦公室工作人員在聽明來由後，直接掛斷電話。