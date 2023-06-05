知名博主陳采尼敦煌沙漠時裝大秀 遭爆東拼西湊抄襲

陳采尼設計服裝（左）與國外服裝設計款對比。（取材自微博）

中國獨立設計師CHENEYCHAN創始人、時尚 美妝博主陳采尼，近日在甘肅 敦煌舉辦了一場「龍潛薔薇時裝秀」，邀請眾多時尚圈人出席。但這場在沙漠中綻放的時裝展卻引來了不少網友吐槽，質疑陳采尼設計的服裝出現大量抄襲國內外多個品牌的痕跡，「陳采尼抄」也一路衝上熱搜，陳采尼尚未對此回應。

來源：YouTube

都市快報報導，當天的時裝秀，有眼尖的網友發現，陳采尼設計的服裝出現了大量抄襲的痕跡，從國際一線品牌到國內小眾品牌，都有撞衫。

陳采尼設計服裝（左）與國外服裝設計款對比。（取材自微博）

例如一件黑色小禮服，胸口同樣都帶著紅色花朵，也都做了鏤空設計，只是把花朵尺寸縮小了，裙形從修身版變成了短款蓬蓬裙版。

有網友一眼就看出一款紅色花朵連衣裙，抄襲Dior2007年秋冬高訂系列中的捲花設計，位置都是腰部，唯獨數量上做了改變，增加了兩個捲花。

讓網友驚訝的是，陳采尼秀場上一件復古婚紗（左），竟然能在某寶搜到類似款，售價558元。（取材自都市快報）

更讓網友驚訝的是，秀場上一件復古婚紗，竟然能在某寶搜到類似款，售價558元人民幣（約78.5美元）。

陳采尼設計服裝（左）與國外服裝設計款對比。（取材自微博）

有網友說， 「陳采尼真的太會玩了，把別人的設計拿來稍微改改、東拼西湊就當成自己的作品，還敢說自己是東方時裝屋」、 「他之前是美妝博主，不知道怎麼突然半路出家成了一個服裝博主開始點評明星了」。也有網友表示「一些時尚元素類似就能算抄襲嗎？我不認同！」

對於網友們的質疑，截至目前，陳采尼本人並沒有作出任何回應。

陳采尼。（取材自微博）