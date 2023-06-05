知名博主陳采尼敦煌沙漠時裝大秀 遭爆東拼西湊抄襲
中國獨立設計師CHENEYCHAN創始人、時尚美妝博主陳采尼，近日在甘肅敦煌舉辦了一場「龍潛薔薇時裝秀」，邀請眾多時尚圈人出席。但這場在沙漠中綻放的時裝展卻引來了不少網友吐槽，質疑陳采尼設計的服裝出現大量抄襲國內外多個品牌的痕跡，「陳采尼抄」也一路衝上熱搜，陳采尼尚未對此回應。
來源：YouTube
都市快報報導，當天的時裝秀，有眼尖的網友發現，陳采尼設計的服裝出現了大量抄襲的痕跡，從國際一線品牌到國內小眾品牌，都有撞衫。
例如一件黑色小禮服，胸口同樣都帶著紅色花朵，也都做了鏤空設計，只是把花朵尺寸縮小了，裙形從修身版變成了短款蓬蓬裙版。
有網友一眼就看出一款紅色花朵連衣裙，抄襲Dior2007年秋冬高訂系列中的捲花設計，位置都是腰部，唯獨數量上做了改變，增加了兩個捲花。
更讓網友驚訝的是，秀場上一件復古婚紗，竟然能在某寶搜到類似款，售價558元人民幣（約78.5美元）。
有網友說， 「陳采尼真的太會玩了，把別人的設計拿來稍微改改、東拼西湊就當成自己的作品，還敢說自己是東方時裝屋」、 「他之前是美妝博主，不知道怎麼突然半路出家成了一個服裝博主開始點評明星了」。也有網友表示「一些時尚元素類似就能算抄襲嗎？我不認同！」
對於網友們的質疑，截至目前，陳采尼本人並沒有作出任何回應。
陳采尼在2019年時，作為「華星酷娛」MCN公司旗下的「自孵化美妝達人」出道，2020年發了專輯，2021年又去搞時裝秀。有媒體曾報導「陳采尼是香港著名的時裝設計師，曾經為眾多明星和政要設計過服裝。」不過，最讓他出圈的還是因為其在社交平台上發布的一些點評明星紅毯造型的視頻，前期還比較犀利，後續視頻就轉型進入設計師賽道，創辦了獨立設計師品牌「CHENEYCHAN」。
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