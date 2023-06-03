中國孕婦泰國墜崖案 狠夫提有利證據囚終身變判33年4個月

泰國墜崖孕婦17處骨折做過8次手術如今重新站起來。(取材自紅星新聞)

孕婦泰國 墜崖案當事人王暖暖的代理律師史大佗2日表示，該案三審判決結果已公布，被告人俞某冬被判處有期徒刑33年4個月。

紅星新聞報導，三審判決為終審判決，判決的刑事部分為：泰國皇家法院修改二審法院判決，認定俞某冬為蓄意殺人未遂，判處死刑的三分之二處罰，為終身監禁；因俞某冬在案件審理過程中提供了有利於查清事實的陳述，在一項基礎上予以減刑，最終量刑為有期徒刑33年4個月。

民事賠償部分，此前俞某冬被判須支付民事賠償520萬泰銖（約106萬元人民幣、14.9萬美元），此次法院僅是對法定利息進行了調整，即2021年4月11號前法定年息為7.5%，自2021年4月11日起調整為5%。

本案共經歷了三次判決，本次為終審判決結果。

2019年6月9日，懷有身孕的王暖暖與丈夫俞某冬到泰國遊玩，被俞某冬推下34米高的懸崖。案發近十個月後，2020年3月，俞某冬一審被泰國法院判處無期徒刑。又過了13個月，2021年，該案二審法院認為被告俞某冬不構成蓄意殺人罪，屬於故意殺人未遂，對其改判有期徒刑十年。王暖暖不服二審判決提起上訴。

另據北京 青年報報導，案發以來，王暖暖做過八次手術 。隨著情緒穩定、身體好轉，她崩潰的頻率降低了。2021年，她試著重建自己的事業，運營新媒體，但後來因為精力不夠，不得不再次將全部重心放到康復訓練上。經過2022年一整年的全力康復，配合手術、吃藥等治療，在2023年春節前後，她終於重新站起來了。

據報導，王暖暖今年4月2日說，從被推下的那一刻起，她的人生就進入了至暗時刻，被愛人背叛，事業被摧毀，失去孩子、健康，直到今年春節前，她能真正站起來，光終於重新照進她的人生。但這一切過後，她仍相信愛情和婚姻是美好的，只是俞某冬這個人有問題，但他代表不了愛情和婚姻，她也不覺得自己對丈夫好有錯。