我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基輔慶建城1541周年 遭俄軍自殺無人機大舉空襲

土耳其總統決選 厄多安投票路上「沿途發鈔票」

看周杰倫演唱會 女逃犯搭機被抓…網：張學友後繼有人

中國新聞組／北京28日電
周杰倫日前在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫日前在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演。（圖：杰威爾音樂提供）

繼張學友開演唱會「助攻」警方逮捕多名通緝犯之後，周杰倫也坐實了「逃犯剋星」稱號。一名因案被通緝的女子日前在海口搭機要前往香港看周杰倫演唱會，還沒出海南就遭警方盤查並當場逮捕。這名女子委屈說，「害得我只能在看守所的電視裡看周杰倫，我可是花了2000多元（人民幣，下同）買的演唱會門票，可惜了」。有網友說，張學友後繼有人了。

綜合媒體報導，在逃人員屈女準備從三亞乘動車前往海口美蘭機場，再坐飛機去香港看周杰倫演唱會，誰知剛出現在亞龍灣站，便被正在執勤的民警鎖定。民警立即上前，進行盤問和檢查，發現該女子屈女正是被通緝人員，當場將其抓獲。

面對警方的審查，屈女對自己的犯罪事實供認不諱。目前，屈女正在進一步接受審查。

消息傳出後，網民紛紛表示，「周杰倫『立功』了」、「歌神頭銜的硬性指標」、「寧願被抓也要看杰倫演唱會」、「如果不是很大的罪讓他看一眼吧，哈哈」。

逃犯去香港看周杰倫演唱會被民警鎖定。（取材自看看新聞）
逃犯去香港看周杰倫演唱會被民警鎖定。（取材自看看新聞）

此前在2018年6月，一名逃犯從廣東趕到福州，準備看周杰倫演唱會，被民警在賓館巡查中被抓獲。男子被捕後苦苦哀求，「能不能看了我倫的演唱會再關進去啊？」他自稱和女友都是周杰倫的歌迷，追星追了十幾年，這次兩人提早買了門票一起來福州，就是為了看周杰倫的演唱會，但沒想到剛入住賓館就被抓了。

說到去看演唱會被抓，不少人立刻會想到張學友。經不完全統計，自2018年南昌演唱會以來，多地警方在張學友各類演唱會中，通過各種手段抓捕到逃犯及違法犯罪人員共計30餘人。

此外，2018年6月，在五月天演唱會廣東佛山站，執勤民警在核查進場觀眾身份信息時，發現一名女子與在逃人員的身份信息吻合。面對民警的詢問，女子神色慌張，眼神閃爍，甚至聲稱連演唱會都不想看了，想要離開。民警將其帶回核查確認是在逃人員黎某，早前因扒竊被廣西警方追逃。黎某的演唱會沒看成，等來的是趕來交接的廣西警方。

女子在去看周杰倫演唱會路上被抓。（取材自微博）
女子在去看周杰倫演唱會路上被抓。（取材自微博）

周杰倫 通緝 香港

上一則

山東國企董座 接受「有償」陪侍 身旁多名女子陪酒照曝光

下一則

中國前衛生部長：未來5到10年中國癌症患者會明顯增加

延伸閱讀

周董香江巡演 3寶媽喊話要他生第4胎

周董香江巡演 3寶媽喊話要他生第4胎
粉絲催生老四…周杰倫反應曝光 鄧紫棋自爆14歲作品被打槍

粉絲催生老四…周杰倫反應曝光 鄧紫棋自爆14歲作品被打槍
鄧紫棋素顏聽演唱會 被周杰倫cue合唱

鄧紫棋素顏聽演唱會 被周杰倫cue合唱
周杰倫唱到一半台下驚見超大咖天后 爆17年前舊事

周杰倫唱到一半台下驚見超大咖天后 爆17年前舊事

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光
頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道
哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局

哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局
解讀中美商貿部長會面 中國官媒：美已上了3把「鎖」

解讀中美商貿部長會面 中國官媒：美已上了3把「鎖」