看周杰倫演唱會 女逃犯搭機被抓…網：張學友後繼有人
繼張學友開演唱會「助攻」警方逮捕多名通緝犯之後，周杰倫也坐實了「逃犯剋星」稱號。一名因案被通緝的女子日前在海口搭機要前往香港看周杰倫演唱會，還沒出海南就遭警方盤查並當場逮捕。這名女子委屈說，「害得我只能在看守所的電視裡看周杰倫，我可是花了2000多元（人民幣，下同）買的演唱會門票，可惜了」。有網友說，張學友後繼有人了。
綜合媒體報導，在逃人員屈女準備從三亞乘動車前往海口美蘭機場，再坐飛機去香港看周杰倫演唱會，誰知剛出現在亞龍灣站，便被正在執勤的民警鎖定。民警立即上前，進行盤問和檢查，發現該女子屈女正是被通緝人員，當場將其抓獲。
面對警方的審查，屈女對自己的犯罪事實供認不諱。目前，屈女正在進一步接受審查。
消息傳出後，網民紛紛表示，「周杰倫『立功』了」、「歌神頭銜的硬性指標」、「寧願被抓也要看杰倫演唱會」、「如果不是很大的罪讓他看一眼吧，哈哈」。
此前在2018年6月，一名逃犯從廣東趕到福州，準備看周杰倫演唱會，被民警在賓館巡查中被抓獲。男子被捕後苦苦哀求，「能不能看了我倫的演唱會再關進去啊？」他自稱和女友都是周杰倫的歌迷，追星追了十幾年，這次兩人提早買了門票一起來福州，就是為了看周杰倫的演唱會，但沒想到剛入住賓館就被抓了。
說到去看演唱會被抓，不少人立刻會想到張學友。經不完全統計，自2018年南昌演唱會以來，多地警方在張學友各類演唱會中，通過各種手段抓捕到逃犯及違法犯罪人員共計30餘人。
此外，2018年6月，在五月天演唱會廣東佛山站，執勤民警在核查進場觀眾身份信息時，發現一名女子與在逃人員的身份信息吻合。面對民警的詢問，女子神色慌張，眼神閃爍，甚至聲稱連演唱會都不想看了，想要離開。民警將其帶回核查確認是在逃人員黎某，早前因扒竊被廣西警方追逃。黎某的演唱會沒看成，等來的是趕來交接的廣西警方。
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