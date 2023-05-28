我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

鑑定非法煙花 河北派出所爆炸4死5傷

中國新聞組／北京28日電
衛生院救護車參與送治傷員。（取材自大皖新聞）
衛生院救護車參與送治傷員。（取材自大皖新聞）

河北廊坊市大城縣藏屯派出所26日發生爆炸，民警對涉嫌非法買賣的煙花爆竹進行取樣鑑定時發生意外。據初步調查，現場有11人，已搜救出9人，其中5人正在救治，4人無生命體徵，2人失聯，警消正全力搜救中。

綜合媒體報導，透過無人機對事故現場勘察，爆炸事發地為一層方形建築，其中有部分建築已經完全坍塌，在派出所內有挖掘機等工程車輛對現場進行清理。

來源：YouTube

一位家距派出所三、四百米的居民說，事發時，她正在家門口街道邊與鄰居聊天，突然聽到一聲巨響，緊接著升起一股濃煙，「聽人說是派出所爆炸了」。

網上曾流傳派出所附近一家聯通營業廳受爆炸波及後的狀況，視頻顯示，房屋門窗玻璃都已破碎，屋內一片狼藉，到處都是碎玻璃。另一張疑似爆炸現場圖片顯示，爆炸中心點位於派出所一角，派出所院子滿是爆炸後產生的建築碎塊，有車輛被建築碎塊包圍。

大城縣醫院有多名受害者家屬在等候消息，一名政府人員表示，對於逝者家庭的救助工作「都會頂格進行」。有家屬情緒較為激動，希望能夠見逝者最後一面。16時左右，家屬代表與政府工作人員離開醫院去見逝者，其餘家屬仍在醫院等候，有的情緒激動，放聲哭泣。

一名曾在大城縣做煙花爆竹生意人士表示，「兩、三年前，大城縣開始禁止燃放煙花爆竹，當時大城縣做這個生意的現在都不做了」，但今年，縣裡還在開展查處非法銷售菸花爆竹的行動，「據我所知，最近就有人被抓了」。

消防隊長表示，以前製作煙花爆竹多用「黑藥」，即黑火藥；現在的火藥裡面含有較大量的金屬鎂粉和鋁粉、鎂鋁合金粉，俗稱「白藥」，碰到靜電、明火、保存不當、碰撞、高溫，都有可能起火或爆炸。

爆炸事發地航拍，現場疑有建築物倒塌。（取材自大皖新聞）
爆炸事發地航拍，現場疑有建築物倒塌。（取材自大皖新聞）
通往藏屯派出所的各路口仍有警察值守。（取材自紅星新聞）
通往藏屯派出所的各路口仍有警察值守。（取材自紅星新聞）
所有路口均有民警值守。（取材自大皖新聞）
所有路口均有民警值守。（取材自大皖新聞）
網傳疑似事發現場視頻顯示，一房屋門窗玻璃都已破碎，屋內一片狼藉，到處都是碎玻璃。...
網傳疑似事發現場視頻顯示，一房屋門窗玻璃都已破碎，屋內一片狼藉，到處都是碎玻璃。（視頻截圖）

高溫

上一則

國產大飛機上海起飛 130人搶先體驗 比預定提早到北京

下一則

中美談經貿交流 中官媒：美上3把鎖 一邊溝通一邊打壓

延伸閱讀

河北民警派出所鑑定煙花爆竹爆炸 4死2失聯

河北民警派出所鑑定煙花爆竹爆炸 4死2失聯
白血病母赴台就醫520逝世 河北男感念：台灣已是另一個家

白血病母赴台就醫520逝世 河北男感念：台灣已是另一個家
即起至29日 悼新冠逝者 日落公園設紀念牆

即起至29日 悼新冠逝者 日落公園設紀念牆
訂單大減、鋼價連兩月走弱 中鋼企盈虧邊緣掙扎

訂單大減、鋼價連兩月走弱 中鋼企盈虧邊緣掙扎

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光