鑑定非法煙花 河北派出所爆炸4死5傷

衛生院救護車參與送治傷員。（取材自大皖新聞）

河北廊坊市大城縣藏屯派出所26日發生爆炸，民警對涉嫌非法買賣的煙花爆竹進行取樣鑑定時發生意外。據初步調查，現場有11人，已搜救出9人，其中5人正在救治，4人無生命體徵，2人失聯，警消正全力搜救中。

綜合媒體報導，透過無人機對事故現場勘察，爆炸事發地為一層方形建築，其中有部分建築已經完全坍塌，在派出所內有挖掘機等工程車輛對現場進行清理。

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一位家距派出所三、四百米的居民說，事發時，她正在家門口街道邊與鄰居聊天，突然聽到一聲巨響，緊接著升起一股濃煙，「聽人說是派出所爆炸了」。

網上曾流傳派出所附近一家聯通營業廳受爆炸波及後的狀況，視頻顯示，房屋門窗玻璃都已破碎，屋內一片狼藉，到處都是碎玻璃。另一張疑似爆炸現場圖片顯示，爆炸中心點位於派出所一角，派出所院子滿是爆炸後產生的建築碎塊，有車輛被建築碎塊包圍。

大城縣醫院有多名受害者家屬在等候消息，一名政府人員表示，對於逝者家庭的救助工作「都會頂格進行」。有家屬情緒較為激動，希望能夠見逝者最後一面。16時左右，家屬代表與政府工作人員離開醫院去見逝者，其餘家屬仍在醫院等候，有的情緒激動，放聲哭泣。

一名曾在大城縣做煙花爆竹生意人士表示，「兩、三年前，大城縣開始禁止燃放煙花爆竹，當時大城縣做這個生意的現在都不做了」，但今年，縣裡還在開展查處非法銷售菸花爆竹的行動，「據我所知，最近就有人被抓了」。