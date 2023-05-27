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前環時記者父親發聲 兒在港被襲時卡遭盜刷爆

中國新聞組／北京27日電
2019年8月，在反送中事件中，付國豪曾在香港機場被捆綁，他曾喊出「我支持香港警察，你們可以打我了。」（取材自微博）
2019年8月，在反送中事件中，付國豪曾在香港機場被捆綁，他曾喊出「我支持香港警察，你們可以打我了。」（取材自微博）

中國環球時報原記者付國豪2019年在香港機場反修例示威活動中遇襲，兩年前因抑鬱症自殺離世，其父付誠學此後曾發表要求環球時報前總編輯胡錫進到付國豪墓地祭拜等言論引發關注。近日，付誠學再發文稱，當時圍攻付國豪的人偷走了他的銀行卡和身分證，不久後兒子的銀行卡就被盜刷10餘萬元（人民幣，下同），加上付國豪是倒貼著錢為環球時報打工。這些原因讓付國豪生前欠債67萬元。

香港01報導，付誠學表示，付國豪曾向他透露被盜用的金額大約為10多萬元，是他全部的原始積累，包括多年來長輩們給的紅包、讀大學時的三次獎學金、工資積累以及到香港出差提前準備的4萬元。

付誠學指，由於沒了錢，付國豪在香港住院到回北京這段時間的花費，只能靠向同事或朋友們東拼西湊，借錢度日。「我曾親手幫他還上了同去香港的一位女同事的4000元，至於是否還欠其他同事們的錢，我一再追問，他沒有說，只是不耐煩地：你別管了！孩子長大了，當家長的手不能伸得太長。」

付誠學還透露，自己敢肯定付國豪兩次到香港出差的所有費用，一分錢都不會向環球時報報銷，「他就是這個性格」，「幾年來，付國豪是在倒貼錢為環時打工的，打的還是臨時工。他能不辭職嗎？老胡們挽留得住付國豪嗎？」

付誠學續稱，正因如此導致付國豪合共欠債67萬元，包括43萬元本金及24萬元利息，後來自己用僅有的28萬元積蓄，和提前提取5個月的公積金幫付國豪還清債務。

另據港媒報導，5月26日是付國豪的冥誕，有網友問及環時總編胡錫進是否按承諾去拜祭付國豪，付誠學表示，「這一切已經不重要了」，「讓真相浮出水面，讓謠言各自散去且不攻自破，而我和老胡最終會相視一笑，泯去恩仇，而我懟老胡的目的已經達到了。」

付誠學稱，「再見了，我的兒子，無論你是英雄，還是你是俗人，你都是，永遠都是，我的兒子…」，並強調「孩子已經不在了，再去糾結往事已經沒有意義了，但我須要給曾經愛護過、幫助過國豪的億萬人，一個徹徹底底的交代，否則我的心將備受折磨。」

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