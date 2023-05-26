嚇死人…下班回家發現租處變靈堂 上海女怒告房東
在上海松江租屋的上班族王小姐，有天回家後，竟發現租處已變成一名老人的靈堂，並停放一具棺材。飽受驚嚇的王小姐立刻質問房東，對方卻聲稱按照當地習俗，老人去世後必須在房中停靈數日，並要求王小姐去旅館住幾天。王小姐氣不過提告，法院最終以王小姐對其承租的房屋具有合法使用權，任何人不得侵犯為由，判決房東違約，並須賠償。
據中國財經信息網報導，王小姐表示，事發當天她出門上班，中途突然接到房東李阿姨女兒的電話，要求她去住幾天旅館，因為房間要用來設靈堂辦喪事。王小姐驚嚇之下急忙回家，卻發現房間已經變成靈堂，房內赫然停放著一具老人的棺槨，甚至還有親屬弔唁。
慌亂的王小姐趕緊收拾隨身物品暫住旅館，但她因此不時做噩夢，越想越害怕，她的所有物品都還在租屋中，雖然停靈僅僅幾天，但她再也不敢回去住。王小姐認為房東嚴重違約，決定將房東告上法院，要求解除租賃合約，房東須返還押金及提前支付的租金，並支付違約金、誤工費、旅館費，以及賠償精神損失，共計4萬多元人民幣（約5700美元）。
房東李阿姨則認為，該房屋出租前就是老人生前住房，按照習俗，老人去世後必須在該房中停靈數日，占用僅數天。此事已提前電話告知王小姐，停靈結束後，自己會將房屋恢復原狀，不會影響居住，也願意補償王小姐旅館費用，辯稱自己並未違約。
法官表示，房東李阿姨遵從鄉風民俗，但缺乏法律意識。李阿姨擅自進入租賃房屋，甚至停放已逝者遺體的行為，顯然已構成違約，且造成精神損害，故應解除合約、並賠償王小姐相應損失。
報導指出，最後李阿姨主動要求與王小姐進行調解，雙方決定解除合約，握手言和。除退還押金、多餘租金外，李阿姨當場補償8000餘元（約1150美元），並向王小姐道歉。一場離譜的租屋糾紛，才在調解下落幕。
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