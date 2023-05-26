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嚇死人…下班回家發現租處變靈堂 上海女怒告房東

中國新聞組／北京26日電
在上海松江租屋的上班族王小姐有天回家竟發現租處已變成一名老人的靈堂，並停放一具棺材。示意圖、非當事人。（取材自Getty Images）
在上海松江租屋的上班族王小姐有天回家竟發現租處已變成一名老人的靈堂，並停放一具棺材。示意圖、非當事人。（取材自Getty Images）

在上海松江租屋的上班族王小姐，有天回家後，竟發現租處已變成一名老人的靈堂，並停放一具棺材。飽受驚嚇的王小姐立刻質問房東，對方卻聲稱按照當地習俗，老人去世後必須在房中停靈數日，並要求王小姐去旅館住幾天。王小姐氣不過提告，法院最終以王小姐對其承租的房屋具有合法使用權，任何人不得侵犯為由，判決房東違約，並須賠償。

據中國財經信息網報導，王小姐表示，事發當天她出門上班，中途突然接到房東李阿姨女兒的電話，要求她去住幾天旅館，因為房間要用來設靈堂辦喪事。王小姐驚嚇之下急忙回家，卻發現房間已經變成靈堂，房內赫然停放著一具老人的棺槨，甚至還有親屬弔唁。

慌亂的王小姐趕緊收拾隨身物品暫住旅館，但她因此不時做噩夢，越想越害怕，她的所有物品都還在租屋中，雖然停靈僅僅幾天，但她再也不敢回去住。王小姐認為房東嚴重違約，決定將房東告上法院，要求解除租賃合約，房東須返還押金及提前支付的租金，並支付違約金、誤工費、旅館費，以及賠償精神損失，共計4萬多元人民幣（約5700美元）。

房東李阿姨則認為，該房屋出租前就是老人生前住房，按照習俗，老人去世後必須在該房中停靈數日，占用僅數天。此事已提前電話告知王小姐，停靈結束後，自己會將房屋恢復原狀，不會影響居住，也願意補償王小姐旅館費用，辯稱自己並未違約。

法官表示，房東李阿姨遵從鄉風民俗，但缺乏法律意識。李阿姨擅自進入租賃房屋，甚至停放已逝者遺體的行為，顯然已構成違約，且造成精神損害，故應解除合約、並賠償王小姐相應損失。

報導指出，最後李阿姨主動要求與王小姐進行調解，雙方決定解除合約，握手言和。除退還押金、多餘租金外，李阿姨當場補償8000餘元（約1150美元），並向王小姐道歉。一場離譜的租屋糾紛，才在調解下落幕。

房東 旅館 租金

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