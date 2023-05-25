原價120萬特價21萬…5旬女打「抗癌針」 注射的是可樂

浙江杭州發生「抗癌針」實為注射可樂的離譜事件，示意圖。（取材自快科技）

浙江杭州一家養生會所員工胡倩給五旬顧客劉娟介紹公司研發的抗癌針，稱可以「一勞永逸」抵抗多種癌症 ，透過該公司高層的朋友還能拿到優惠，原價120萬（人民幣，下同）元只要21萬。劉娟注射幾天後，其女兒發覺有異報警，竟查劉娟注射的「抗癌針」其實是可樂。法院以詐騙 罪將胡倩3人判決3年10個月不等刑期。但據了解，這類詐騙事件已不是個案。

5月24日，5旬女子花21萬打抗癌針竟是可樂的話題衝上微博熱搜。都市時報報導，胡倩給劉娟介紹公司研發的抗癌針時，稱可以抵抗多種癌症，還稱這款抗癌針原價120萬，但朋友徐強是公司高層，可以給劉娟最優惠的價格，最終雙方以21萬元成交。

幾天後胡倩帶著劉娟前往某酒店注射「抗癌針」。會所另一員工潘濤將裝有咖色液體的針管在劉娟面前晃了下，便給劉娟注射。胡倩對劉娟說，這件事不要告訴家人，劉娟真就守口如瓶。過了些日子，劉娟的女兒張雁想從母親這裡拿些錢裝修，得知實情後報了案。

公安 機關偵查後發現，胡倩給劉捐打的「抗癌針」其實是散去氣泡的可樂。經法院審理，以詐騙罪判處胡倩有期徒刑3年10個月，判處潘濤有期徒刑1年6個月，判處徐強有期徒刑2年。

網友評論：「現在的養生騙局越來越多。」「抗癌針現在根本沒有研製出來，怎麼可能會出售呢？」「注射可樂也不知道對身體有沒有害。」

類似事件此前也曾發生。據法治日報，2022年年初，李女士在杭州蕭山區新街一家新開的健康管理中心門店體驗足浴按摩等服務並陸續充值10餘萬元，店內一名37歲董姓女員工把李女士當「親人」一般噓寒問暖，並稱公司新研製成功一款「防癌針」，打了就不會得癌症，對外零售價120萬元，「因為跟您關係好，給您內部價，38萬元一針。」

李女士一時拿不出這麼多錢，董女便稱可以用先前充值的會員費抵扣部分費用，李女士於是跟隨董女到一家酒店房間內，董女叫來兩名男子，其中一人是給李女士做過按摩的技師，另一人自稱是公司高層，專門來給李女士打針。李女士在董女等人安排下，喝了所謂的「酵素排毒水」，和董女一起打了「防癌針」。

事後，李女士陸續付給董女21萬元，直到家人追問資金用途，意識到受騙向警方報案，最終抓獲董女、王某某、潘某等3名犯罪嫌疑人。