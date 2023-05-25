我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

原價120萬特價21萬…5旬女打「抗癌針」 注射的是可樂

中國新聞組／北京25日電
浙江杭州發生「抗癌針」實為注射可樂的離譜事件，示意圖。（取材自快科技）
浙江杭州發生「抗癌針」實為注射可樂的離譜事件，示意圖。（取材自快科技）

浙江杭州一家養生會所員工胡倩給五旬顧客劉娟介紹公司研發的抗癌針，稱可以「一勞永逸」抵抗多種癌症，透過該公司高層的朋友還能拿到優惠，原價120萬（人民幣，下同）元只要21萬。劉娟注射幾天後，其女兒發覺有異報警，竟查劉娟注射的「抗癌針」其實是可樂。法院以詐騙罪將胡倩3人判決3年10個月不等刑期。但據了解，這類詐騙事件已不是個案。

5月24日，5旬女子花21萬打抗癌針竟是可樂的話題衝上微博熱搜。都市時報報導，胡倩給劉娟介紹公司研發的抗癌針時，稱可以抵抗多種癌症，還稱這款抗癌針原價120萬，但朋友徐強是公司高層，可以給劉娟最優惠的價格，最終雙方以21萬元成交。

幾天後胡倩帶著劉娟前往某酒店注射「抗癌針」。會所另一員工潘濤將裝有咖色液體的針管在劉娟面前晃了下，便給劉娟注射。胡倩對劉娟說，這件事不要告訴家人，劉娟真就守口如瓶。過了些日子，劉娟的女兒張雁想從母親這裡拿些錢裝修，得知實情後報了案。

公安機關偵查後發現，胡倩給劉捐打的「抗癌針」其實是散去氣泡的可樂。經法院審理，以詐騙罪判處胡倩有期徒刑3年10個月，判處潘濤有期徒刑1年6個月，判處徐強有期徒刑2年。

網友評論：「現在的養生騙局越來越多。」「抗癌針現在根本沒有研製出來，怎麼可能會出售呢？」「注射可樂也不知道對身體有沒有害。」

類似事件此前也曾發生。據法治日報，2022年年初，李女士在杭州蕭山區新街一家新開的健康管理中心門店體驗足浴按摩等服務並陸續充值10餘萬元，店內一名37歲董姓女員工把李女士當「親人」一般噓寒問暖，並稱公司新研製成功一款「防癌針」，打了就不會得癌症，對外零售價120萬元，「因為跟您關係好，給您內部價，38萬元一針。」

李女士一時拿不出這麼多錢，董女便稱可以用先前充值的會員費抵扣部分費用，李女士於是跟隨董女到一家酒店房間內，董女叫來兩名男子，其中一人是給李女士做過按摩的技師，另一人自稱是公司高層，專門來給李女士打針。李女士在董女等人安排下，喝了所謂的「酵素排毒水」，和董女一起打了「防癌針」。

事後，李女士陸續付給董女21萬元，直到家人追問資金用途，意識到受騙向警方報案，最終抓獲董女、王某某、潘某等3名犯罪嫌疑人。

經查，董女自導自演，虛構「防癌針」等信息，夥同王某某、潘某二人，對李女士詐騙。在無行醫資質的情況下，由王某某購買注射針管、酒精、棉籤等物，打算以可樂冒充防癌藥物，再由潘某負責打針，但因「害怕出事，打的時候用的是空針管」，只是扎一下做做樣子。

浙江杭州發生「抗癌針」實為注射可樂的離譜事件，示意圖。（視頻截圖）
浙江杭州發生「抗癌針」實為注射可樂的離譜事件，示意圖。（視頻截圖）

詐騙 癌症 公安

上一則

「最強少女」被疑企二代 登珠峰眾籌惹議

下一則

疑前國泰空姐：公司歧視內地客是常態

延伸閱讀

費利蒙中文學校熱心家長抗癌多年不敵病魔離世 留下兩稚子

費利蒙中文學校熱心家長抗癌多年不敵病魔離世 留下兩稚子
日本富士健康館紀念日大酬賓買一送一大甩賣

日本富士健康館紀念日大酬賓買一送一大甩賣
抗癌20年 溫商女首富趙寧57歲逝 創兩家公司市值3700億

抗癌20年 溫商女首富趙寧57歲逝 創兩家公司市值3700億
雙親節送給爸媽最好的禮物~按摩椅 Hitrons 歡迎您親臨門店挑選健康好禮

雙親節送給爸媽最好的禮物~按摩椅 Hitrons 歡迎您親臨門店挑選健康好禮

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然