北京高二生殺鄰居、砍傷母、毆同學 官方龜縮一天才通報

北京人大附中通州校區。（取材自人大附中官網）

中國高中校園驚傳命案，社群媒體 紛紛流傳北京 人大附中通州校區一名高中二年級學生，連兩日涉嫌持刀捅傷多人，傳出造成數人死亡，副校長疑似遭刺死。行凶學生已被警方拘捕，相關關鍵字與訊息在微博基本已遭封鎖、刪文。

目前官方已通報，張姓高二學生涉嫌於14日晚在鄰居家中將焦某、王某夫妻二人殺害，於15日早將其母親曹某毆打致昏迷。在於上課期間在教室內毆打同學張某，並先後將進行勸阻的老師囤某、高某打傷，三名傷者均及時就醫。目前，張某已被通州公安 分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

自由亞洲電台報導，先前網路流傳消息指，事發學校為北京人大附中通州校區。14日晚，該校一名17歲姓張高二學生持刀砍死兩名鄰居，包括其母親也被砍成重傷。15日一早，張姓學生又到學校砍傷一名同學和至少兩名教職人員，其中一名教職人員是該校副校長，據傳已遭砍死。

報導指出，網上流傳一張人大附中通報的內部情形截圖，文中稱該學生名叫「張童」，家住通州區後北營家園三區。其母親目前仍在搶救當中，受傷的學生無大礙，一名受傷的教師仍在搶救中。張童已被警方控制，不過通報未提及副校長被殺，也未提及事發原因。通報稱學校即時成立工作專班，學校主要領導親自部署。

儘管「人大附中通州校區」的校園慘案消息在網上瘋傳，但很快就被封鎖、刪文。有網友稱，高二生犯案動機可能與感情糾紛有關，但並未獲證實。