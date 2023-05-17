可用百年? 大連海底隧道剛通車就漏水 當局這麼說
才通車半個月，號稱可用百年的大連灣海底隧道就傳出漏水。網傳視頻顯示，隧道一側不斷有水湧入，車輛緩慢通行。大連市城市管理局市政管理處工作人員16日下午回應稱，不是隧道主體漏水，是消防管道漏水，「已經修好了」。大連市交警支隊指揮中心工作人員表示海底隧道可安全通行，但不少網友對大連灣海底隧道的安全性表示擔心，「能不走就不走」。
來源：YouTube
瀟湘晨報報導，近日，有網友發視頻稱，5月1日剛通車的大連灣海底隧道發生漏水。據多段視頻顯示，在隧道上方有水不停掉落，路面上有較大塊面積積水。還有一段16日發布的視頻稱，車輛正從隧道裡倒車出來。
據資料顯示，大連灣海底隧道於2017年3月30日開工建設，2022年9月29日全線貫通，並於今年5月1日通車運營。其中，海底沉管段全長3035米，由18節沉管和一個最終接頭構成。隧道設計標準為城市快速路，設計使用年限100年。
中新網報導，大連灣海底隧道是中國北方寒冷地區首條跨海沉管隧道，也是全國首條自主設計施工的柔性節段式管節沉管隧道。工程南起大連市中山區人民路，向北以沉管隧道下穿大連灣海域，連接北岸城市主幹道，並延伸至201國道。主線全長約12.1公里，其中大連灣海底隧道全長約5.1公里，光明路延伸工程全長約7公里。
瀟湘晨報報導，大連交警接警處工作人員16日表示，目前該海底隧道仍正常通車，「前兩天，它是有一點漏水的，但是是正常的，相關部門正在處理」。
大連市交警支隊中山大隊工作人員表示，漏水那一段在民主廣場，不在海底隧道裡面，「是在通海底隧道的一條匝道裡，還沒進隧道，還在外面陸地上。」並表示民主廣場這一段暫時不通，「是消防設施漏水。」
對此，不少網友嘲諷說，「我們這個隧道可以使用100年」、「剛開始通車沒幾天就開始漏水了，這麽大工程，可不是開玩笑」、「你說的大概率是水族館。遇事不要慌，先發個朋友圈」、「慢工出細活，天天吹牛逼，趕進度，真不行」、「隧道裡排進水管？洗車用？」、「泡了海水的車，將來底盤腐蝕嚴重」、「豆腐工程為什麽那麽多，為什麽」、「強行施工，質量問題」、「這時候就希望可以快點出隧道，車不車的都無所謂了」。
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