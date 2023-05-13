5男冒充「白富美」專騙老外 落網辯稱：我們從來不騙中國人

新建公安分局成功偵破一起針對外籍人員的電信詐騙案件。(取材自法治日報)

江西省南昌市近日破獲一個「殺洋盤」詐騙窩點，逮捕5名詐騙集團 成員，總涉案金額高達90多萬元（人民幣，下同，約12.9萬美元）。不過詐騙集團落網後，竟辯稱「我們都是找境外的人進行詐騙，從來不騙中國人」，一席話讓警方聽了哭笑不得。

法治日報報導，新建公安 分局民警4月發現，新建區新建大道附近出現外籍電話卡信號，由於出現時間持續集中、穩定，且該處有五名年輕男子時常在特定時間聚集，疑似一詐騙窩點。

據報導，警方趁五名男子不在房間時進行觀察，發現該房間內有多台電腦、手機 等物品，由此初步確定該處為一詐騙窩點。5月6日，在南昌市公安局統一指揮下，新建公安分局果斷收網，將該詐騙團伙一舉抓獲，並起出作案手機39台，電腦5台，外籍電話卡9張。

警方表示，詐騙集團嫌犯連一句外語都說不出來，只能藉助翻譯器、翻譯軟件與境外受害人交流，還辯稱「我們都是找境外的人進行詐騙，從來不騙中國人」。

調查指出，該團伙從去年6月開始，利用電信網絡詐騙中東巴林王國民眾，假扮成家境較好、長相貌美「白富美」，利用翻譯軟件、聊天軟件與外國人戀愛、交友，獲取被害人信任後，引導被害人進行「投資」、刷單、賭博等方式騙取錢財，總涉案金額達90餘萬元。