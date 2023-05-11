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15樓拋下2歲姊弟 重慶狠父、小三二審仍判死

中國新聞組／北京11日電
今年1月，張波接連寫四封信給前妻陳美霖請求原諒。（取材自澎湃新聞）
今年1月，張波接連寫四封信給前妻陳美霖請求原諒。（取材自澎湃新聞）

重慶一對分別兩歲與一歲半的小姊弟，2020年遭親生父親張波從15樓拋下致死，該案在北京時間11日二審宣判，重慶市高院經審理後，維持張波與女友葉誠塵死刑的判決。

澎湃新聞網報導，三年前當時以為的意外事件，竟是一起故意殺人案。張波與女友葉誠塵被列為嫌疑人，張波的前妻陳美霖在起訴書指控稱，張波與葉誠塵搞外遇，後與陳美霖離婚。因葉誠塵不能接受張波有小孩，2020年2月左右，張波離婚當月，兩人便共謀殺害小姊弟；多次討論後，決定採用意外高墜的方式殺死小姊弟。

此後，葉誠塵曾多次催促張波作案，2020年10月，張波曾伺機作案未成，同年11月2日下午，張波將小姊弟從15樓家中扔到樓下，致兩孩子死亡。

張波一審被判處死刑並提出上訴，今年4月二審前夕突然連寫四封信給前妻陳美霖表達懺悔、請求原諒。陳美霖認為張波為了保命才「突然懺悔」，回信稱「最好的贖罪是坦然接受一審判決靜靜死去」。

4月6日該案件二審，生父張波突然翻供稱孩子是意外跌落，葉誠塵則稱自己有精神疾病，她指出，警方恢復的微信聊天記錄中的殺害兩個小孩的共謀內容，只是兩人衝動的商討，並沒有想去實施。歷時13個小時後，重慶市高院在22時30分宣布休庭，表示擇期宣判。

對於張波寫信的作法，出庭檢察官也反問張波，「既然沒有殺害孩子，為什麼要刪除聊天紀錄，為什麼要給陳美霖寫信懺悔並希望求得原諒」，張波對此啞口無言。

據了解，兩個被害小孩的外公外婆此前受訪時曾指出，「一家人備受痛苦煎熬一年多後，終於等來了二審開庭，他們希望二審能維持一審的死刑判決」；5月11日二審宣判，終於維持張波與女友葉誠塵死刑判決。

重慶市五中院以故意殺人罪，二審判處張波（右）、葉誠塵死刑。（取材自澎湃新聞）
重慶市五中院以故意殺人罪，二審判處張波（右）、葉誠塵死刑。（取材自澎湃新聞）

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