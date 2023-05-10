嫌印尼辦案慢…中國情侶命喪峇里島 網友「雲斷案」

事發酒店的一間普通客房，非案發地點。（取材自橙柿互動）

一對中國情侶1日凌晨被發現在峇里島一家五星級酒店遇害，事發已逾10日，印尼 警方卻未進一步披露案情。中國網友批評警方辦案能力太差，也對「密室殺人」展開「雲上判案」。有人聲稱找到兩人社交媒體，也有人披露是幣圈仇殺…但都無法證實。專家指出，當前最關鍵的是要找到凶器，才能對案情進一步推斷。

橙柿互動·都市快報報導，一般案件發生後，警方調取周邊監控查看案發現場是不可或缺的調查手段。但峇里島命案發生後，當地警方的表述並沒有講到走廊以外的監控情況。而當地媒體涉及到監控資料的，只有事發大致經過。

刑偵專家分析說，酒店監控是一個系統體系，不是單獨的幾個點位才有，如果兇手潛入或者潛伏，勢必有進來或者出去的跡象。從時空關係看，案發時段前後經過的人都有可疑，需要結合進一步調查才能排除嫌疑。

當地法醫對兩名死者進行了屍檢。男孩的屍體左右兩側都發現了開放性的傷口，長度大概有11-12厘米。此外，女孩的背部有幾處傷口，左右手有割傷，另外還有幾處小擦傷，另外身上還發現了瘀傷和擦傷，額頭上有瘀傷，右手和腿上也有傷，脖子上環繞了一圈淤青。

女孩左胸和左臂下均發現有水泡，有一推論是受到電擊。資深法醫指出，水泡肯定不是電擊傷。水泡的形成是因為長時間接觸高於人體表皮體溫的水而燙傷。女孩身上出現的水泡，有兩種可能：一是被滾水燙到，另一種可能是女孩躺在浴缸裡長時間接觸到熱水（非滾水）後導致的低溫 燙傷。

從目前信息看，女孩應是被害。

報導指出，當地警方說，兩名死者的私人物品並未丟失，一些貴重的物品仍在房間。

刑偵專家分析，貴重物品仍在房間，並不代表沒有入室盜竊的可能。有這個情況出現，有可能是盜竊不成殺人後逃走；也有可能當地警方還沒查到財物情況。

即便是網友猜測的虛擬財物，網上轉帳，也都是有跡可循、有紀錄可查的。這就需要當地警方進一步對兩名死者生前使用的電子設備等進行電子物證等方面的調查。