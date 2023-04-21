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35元冰淇淋vs3000億市場 寶馬因「大小眼」陷公關危機

中國新聞組／北京21日電
寶馬因冰淇淋引發公關危機，圖為寶馬MINI展台。(取材自中新經緯)
寶馬因冰淇淋引發公關危機，圖為寶馬MINI展台。(取材自中新經緯)

寶馬汽車（BMW）的英文縮寫，在過去被中國網民暱稱為「別摸我」，以彰顯該品牌的價值。但在MINI於上海車展引發的冰淇淋爭議後，網民酸品牌暱稱應該改為「別罵我」、「別買我」。在中國擁有3000億（人民幣，下同，約436.5億美元）市場的寶馬，卻因為35元（約5美元）的冰淇淋引發一場燎原之勢的公關危機。

中新經緯報導，寶馬集團日前表示，寶馬作為汽車產業變革時代的引領者，深知中國汽車市場的重要性，將進一步升級在中國的戰略。從過去的「在中國，為中國」到「在中國，為世界」，再到「家在中國」，可以看出，寶馬集團並不是簡單地將中國視為其全球最大的銷售市場，而是要長期紮根中國。

寶馬2022年財報顯示，寶馬2022年全年營收1426.1億歐元，歸母淨利潤179.4億歐元，其中汽車部門歸母淨利潤143.7億歐元，同比增長57%。

中國在2022年仍為寶馬最大的汽車市場，占比高達33.1%。寶馬2022年中國交付量為79.35萬輛，較2021年下降6.4%，不過來自中國的營收（基於客戶所在地）增長65.3%至418.81億歐元，按當前匯率算約合人民幣3162億元，占總營收的29.3%。

報導指出，「寶馬MINI展區被指區別對待」相關話題20日登上微博熱搜，引發了網友的吐槽，網民大酸「這和前兩天寶馬喊出的口號（寶馬家在中國）形成鮮明對比」、「硬生生把一批潛在客戶勸退，一個冰激凌引發的慘案」。

在MINI中國發布道歉聲明後，官方微博湧入了超過10萬則留言，網民批評聲明「不痛不癢」，連AI寫稿都比官方好。不少人認為品牌形象會影響客戶的喜愛度，紛紛出聲將拒買MINI，也有MINI車主不滿「躺著也中槍」被該事件牽連。

汽車 營收 微博

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