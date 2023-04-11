6人花4萬吃上海「米其林餐廳」 出現上吐下瀉 餐廳這樣回應

有上海民眾在網上爆料，六人同天在到一家米其林三星餐廳，花費4萬多元人民幣就餐，沒想到之後卻上吐下瀉。（取材自縱相新聞）

花大錢吃米其林三星美食 卻變成活受罪？上海一名網友表示日前與妻子到外灘附近一家米其林三星餐廳用餐，沒想隔天上吐下瀉，當天六名客人、共消費4萬多元人民幣，都出現疑似食物中毒症狀；然而事後與餐廳反映，對方卻表示「與餐廳無關」。網友因此將經歷PO上視頻網站，引發關注，上海市靜安區市場監督管理局也介入調查。

縱相新聞報導，這家名為「Ultraviolet by Paul Pairet」的餐廳，人均消費6000元(人民幣，下同，約873美元)，座位供不應求，就餐需登錄餐廳官網註冊帳號後預約，每天僅開放10個位置，不同日期菜單還有所不同。此外，餐廳也非常神祕，沒有具體地址，客人不能自行前往，需統一集合後由專車載往用餐地點。

當事人王先生表示，他與太太3月23日前往用餐，隔天出差起床後卻感覺渾身無力、發冷，並有乾嘔和拉肚子的症狀；就醫後診斷為急性胃炎，「我掛了兩瓶鹽水才回家」。王先生表示，太太也有類似症狀。

據王先生表示，他們聯繫當天另外一起用餐的四名顧客，兩天內也先後出現類似急性腸胃炎的症狀。隨後，王先生向餐廳反映情況並提供六人的就醫紀錄，四天後才收到餐廳一封全英文郵件回覆，表示他們的症狀「與餐廳沒有關係」，並稱6人是感染了諾羅病毒。

報導指出，王先生與餐廳交涉未果後才向管理部門投訴，「但已經太晚了，餐廳都更換菜單了。」他不滿，「我們六人一共花了4萬800元餐費，希望餐廳給個說法。」

王先生將經歷發佈在視頻網站上，目前已有超過20萬播放量，他在影片中說道，「不管一家餐廳多麼受追捧，如果連食品安全都做不到，那麼請不要參與米其林或者黑珍珠榜單，讓大家花錢受罪。」

對此，上海市靜安區市場監督管理局回應王先生稱，涉事餐廳已於3月25日更換菜單，市監局無法對王先生一行人當時就餐的食物進行檢查，但會繼續檢查食品供應商並安排雙方進行當面調解。

不過有餐廳工作人員則告訴媒體，餐廳向顧客發送郵件後未得到對方反饋，「他們就直接在網上發視頻說自己食物中毒，我們覺得滿荒唐的。目前還在等待市場監管部門的檢查結果。」