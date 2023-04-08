電影「親愛的」原型被拐案開庭 孫海洋：將追究到底
電影「親愛的」原型孫海洋之子孫卓被拐案，7日在深圳南山區法院開庭審理。孫海洋6日受訪時表示，人販子吳某龍案將會是一個「樣板」，他會追究到底，不會諒解，並提出580萬（人民幣，下同）民事賠償。同時，他也希望推動拐賣兒童「買賣同罪」。經過近五個小時審理，法院宣布擇期宣判。
庭審結束後，孫海洋在接受記者採訪時情緒激動、崩潰大哭，其代理律師則表示，被告人吳某龍在法庭上未有對孫海洋表達歉意，不排除還有第二次開庭的可能性。
極目新聞報導，2007年，年僅4歲的孫卓在深圳白石洲自家包子舖門口被拐走，孫海洋一家人踏上漫長尋親路。2014年，其尋親經歷還被改編成電影「親愛的」上映。2021年12月，在深圳公安的幫助下，孫卓在山東被找到，孫海洋一家迎來團圓。
在孫家團聚一年多後，導致孫家坎坷尋子14年的吳某龍即將迎來審判。事實上，2022年6月，孫海洋就收到了檢方的量刑建議書。檢方認為，被告人吳某龍涉嫌拐騙兒童犯罪、吳某光涉嫌窩藏、包庇犯罪一案，經審查認為，被告人吳某龍、吳某光的行為分別觸犯「中華人民共和國刑法」，犯罪事實清楚，證據確實充分，應分別以拐騙兒童罪、窩藏、包庇罪追究其刑事責任。
鑑於被告人吳某龍拐騙兩個兒童，性質惡劣，建議對其判處五年有期徒刑；鑑於被告人吳某光是累犯，建議判處兩年六個月有期徒刑。
孫海洋認為，這樣的量刑過輕。他表示：「他拐走兩個孩子14年，如果拐一個孩子判5年，拐兩個孩子也是判5年，難以對人販子形成有力的威懾」。
孫海洋表示，如果在警方尋回孫卓之前，吳某龍或其親屬主動聯繫，告知其孩子的下落，或許他還會表達感謝。14年間，自己苦苦尋子，吳某龍就住在他家附近，但始終沒有告訴他孩子在哪，現在才來道歉已經沒有用，對孫家的巨大傷害無法用道歉來彌補。吳某龍案很受關注，對於正在尋親路上的家長們來說，也將會是一個「樣板」，他會追究到底，不會諒解人販子。
此外，孫海洋認為，關於「買賣同罪」，法律上對此的規定還不是非常充分，未來他將繼續向買方提出維權，希望推動法律的進一步完善。
關於己方的訴求，孫海洋對媒體表示，目前已委託律師協助，可能有新的證據讓犯罪嫌疑人受到嚴懲，此外還提出民事賠償580萬元。為了保護家人情緒，不會讓他們到場庭審，不讓他們面對「這兩個可惡的人」。
另據揚子晚報報導，對於孫海洋提出的580萬元賠償，孫海洋的代理律師孫文學表示，被告人沒有支付能力，另外尋子家庭每年尋親的損失是如何量化還需要進一步考究，「所以從犯罪嫌疑人那拿到賠償是很難的」。
孫文學還透露，本案焦點在於如何找到收養人和吳某龍之間的轉帳記錄，目前辯護律師和偵查機關都在圍繞這個方向，是否有下一次開庭取決於偵查機關破解吳某龍手機後是否存在收款紀錄，以及能否查到銀行轉帳，「如果能查到這些，一定會有二次開庭」。
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