電影「親愛的」原型被拐案開庭 孫海洋：將追究到底

一年多前孫卓被尋回。(取材自極目新聞)

電影 「親愛的」原型孫海洋之子孫卓被拐案，7日在深圳南山區法院開庭審理。孫海洋6日受訪時表示，人販子吳某龍案將會是一個「樣板」，他會追究到底，不會諒解，並提出580萬（人民幣，下同）民事賠償。同時，他也希望推動拐賣兒童「買賣同罪」。經過近五個小時審理，法院宣布擇期宣判。

庭審結束後，孫海洋在接受記者採訪時情緒激動、崩潰大哭，其代理律師則表示，被告人吳某龍在法庭上未有對孫海洋表達歉意，不排除還有第二次開庭的可能性。

極目新聞報導，2007年，年僅4歲的孫卓在深圳白石洲自家包子舖門口被拐走，孫海洋一家人踏上漫長尋親路。2014年，其尋親經歷還被改編成電影「親愛的」上映。2021年12月，在深圳公安 的幫助下，孫卓在山東被找到，孫海洋一家迎來團圓。

在孫家團聚一年多後，導致孫家坎坷尋子14年的吳某龍即將迎來審判。事實上，2022年6月，孫海洋就收到了檢方的量刑建議書。檢方認為，被告人吳某龍涉嫌拐騙兒童犯罪、吳某光涉嫌窩藏、包庇犯罪一案，經審查認為，被告人吳某龍、吳某光的行為分別觸犯「中華人民共和國刑法」，犯罪事實清楚，證據確實充分，應分別以拐騙兒童罪、窩藏、包庇罪追究其刑事責任。

鑑於被告人吳某龍拐騙兩個兒童，性質惡劣，建議對其判處五年有期徒刑；鑑於被告人吳某光是累犯，建議判處兩年六個月有期徒刑。

孫海洋認為，這樣的量刑過輕。他表示：「他拐走兩個孩子14年，如果拐一個孩子判5年，拐兩個孩子也是判5年，難以對人販子形成有力的威懾」。

孫海洋表示，如果在警方尋回孫卓之前，吳某龍或其親屬主動聯繫，告知其孩子的下落，或許他還會表達感謝。14年間，自己苦苦尋子，吳某龍就住在他家附近，但始終沒有告訴他孩子在哪，現在才來道歉已經沒有用，對孫家的巨大傷害無法用道歉來彌補。吳某龍案很受關注，對於正在尋親路上的家長們來說，也將會是一個「樣板」，他會追究到底，不會諒解人販子。

此外，孫海洋認為，關於「買賣同罪」，法律上對此的規定還不是非常充分，未來他將繼續向買方提出維權，希望推動法律的進一步完善。

關於己方的訴求，孫海洋對媒體表示，目前已委託律師協助，可能有新的證據讓犯罪嫌疑人受到嚴懲，此外還提出民事賠償580萬元。為了保護家人情緒，不會讓他們到場庭審，不讓他們面對「這兩個可惡的人」。

另據揚子晚報報導，對於孫海洋提出的580萬元賠償，孫海洋的代理律師孫文學表示，被告人沒有支付能力，另外尋子家庭每年尋親的損失是如何量化還需要進一步考究，「所以從犯罪嫌疑人那拿到賠償是很難的」。