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傳因抑鬱輕生 前江蘇書記羅志軍自殺身亡

中央社／香港3日電

據報導，前中共江蘇省委書記羅志軍自殺身亡，而在羅志軍自殺同一天，中共重慶市委常委張鴻星也自殺輕生。

根據港媒報導，「江蘇省羅志軍同志治喪工作小組」昨天發布訃告，指羅志軍「因病在北京不幸離世，享年72歲」。

報導引述消息指出，中國官員如果正常死亡，一般用「逝世」，非正常死亡則用「離世」。

在同一天，中國方面公布，中共重慶市委常委、兩江新區黨工委書記張鴻星不幸「離世」，享年55歲；對於張鴻星的死亡，相關公布同樣用了「離世」字眼。

報導引述消息透露，羅志軍和張鴻星都是因為抑鬱而輕生，外傳兩人都是墜樓死亡。

報導表示，過去幾年，中共重慶市委副書記任學鋒、湖南省委常委兼宣傳部長曾萬明、天津市市長廖國勳自殺，官方發出的訃告，也是用不幸「離世」。

報導指出，羅志軍是罕見自殺的前省委書記。

羅志軍出生於1951年11月，遼寧人，高幹子弟，父親羅文是解放軍少將；他長期在共青團中央系統工作，曾任共青團機關報「中國青年報」秘書長，共青團中央常委兼實業發展部部長，並擔任「中國青年實業發展總公司」董事長，被視為「團派」。

1995年，羅志軍空降江蘇，擔任南京市委副書記、副市長，2001年任南京市市長，後來擔任南京市委書記、江蘇省委副書記、省長、省委書記，是第17屆中央候補委員、第18屆中央委員。

據指出，羅志軍深獲團中央老上司李源潮賞識，李源潮曾任江蘇省委書記、中央組織部部長、國家副主席。

江蘇是經濟強省，省委書記一般都高升國家領導人，但羅志軍卸任後只出任全國政協常委。

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