湖北女工命案35年「0進展」 涉嫌男友：可能到死也是嫌疑人

嫌疑人皮勝利(左)和徐曉梅母親。（取材自上游新聞）

35年前，湖北省襄陽市一樁紡織女工命案震驚社會，當地公安 七天就宣告「破案」，指控死者前男友皮勝利因不滿被分手才憤而殺人。皮勝利被關在看守所兩年後，因「取保候審」獲釋。35年後，皮勝利已成家立業，案情仍毫無進展，處在「繼續偵辦」的狀態，所以皮勝利至今還是一名「殺人嫌犯」，讓他感到相當無奈：「案子破不了，就這樣掛著我嗎？」。

上游新聞報導，皮勝利1990年12月5日從看守所獲釋至今，享受了33年的「自由」生活，他有了妻子與一對雙胞胎兒子；在事業上，他曾經營汽修店，後來去開客運班車、公交車；最近，他還打贏了房屋拆遷官司，正等著賠償發下來。

現年54歲、仍住在湖北省襄陽市南漳縣的皮勝利，最近打算面對困擾自己35年的問題，就是當年他的女友、紡織女工徐曉梅的命案。1988年12月5日，徐曉梅被發現死在蠻河河堤上，當時南漳縣委領導要求限期破案，七天後，公安就宣稱破案，指控皮勝利因被徐曉梅提出分手，憤而撿起磚頭往她頭部猛砸，並用雙手掐死她。

皮勝利因此被關押在看守所，1990年3月26日收到起訴書後，他在背後寫了求救信：「我是冤枉的，做有罪供述是被逼的」。信中提到，案發當晚，他下班後去接徐曉梅下班但沒看見她，便回家睡覺。隔天上午，皮勝利剛到工廠，聽說河堤上有人死了，到現場後才發現是徐曉梅。

皮勝利將信交給了父親，父親也為他四處求情。1990年12月5日，皮勝利走出看守所。皮勝利稱，從看守所走出後，他就自由了，去哪從來沒人管。

他想回棉織廠上班，但廠裡要求公安出具文書。1991年3月21日，南漳縣公安局預審科出具證明稱：「因繼續偵查，現決定依法將皮勝利取保候審。」這也是他第一次得知自己為何被釋放。

皮勝利現在究竟是清白之人，還是「殺人嫌犯」？殺人案進展到哪了？隨著孩子已長大成人，皮勝利決定處理這塊心中大石頭。今年3月23日他前往南漳縣公安局城關派出所申請「無犯罪記錄證明」成功，證明上寫著：「經查，被查詢人皮勝利，未發現在本轄區有犯罪紀錄」。

至於辦案進度，皮勝利從襄陽市中級人民法院查看到部分案卷，然而，裡面只有當年他收到的起訴書內容，毫無新資訊。

皮勝利之後又找上南漳縣公安局刑偵大隊主要負責人，負責人說，案件至今未破，80年代的辦案手法落後且存在漏洞，但現階段他也沒能力偵破，只好一直擱置。負責人還勸皮勝利要有心理準備，「也許到死也是嫌疑人」。