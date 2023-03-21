曾揚言買台積 中晶片狂人趙偉國涉貪遭起訴：巧取豪奪國有資產

前紫光集團董事長趙偉國涉嫌職務犯罪，被移送檢察機關審查起訴。（路透資料照）

中紀委昨天通報，失聯8個月的紫光集團前董事長趙偉國因涉嫌職務犯罪，被移送檢察機關審查起訴。通報並指其「處心積慮巧取豪奪國有資產」，致使國家利益遭受特別重大損失。趙偉國有「晶片 （芯片）狂人」之稱，他掌紫光13年，將紫光打造近3000億元（人民幣，下同，約436億美元）規模，卻也使其破產重組 。

鈦媒體報導，據中央紀委國家監委網站公告，日前，國家監委對紫光集團前董事長趙偉國涉嫌職務犯罪問題進行立案調查。趙偉國涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，國家監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報稱，經查，趙偉國身為國有企業管理人員，利欲熏心，肆意妄為，背棄職責使命，公器私用、化公為私，將所管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產，違規將本單位的盈利業務交由親友進行經營，以明顯高於市場的價格向親友經營管理的單位採購商品，指使上市公司董事實施損害上市公司利益行為，致使國家利益遭受特別重大損失。

公開資料顯示，今年56歲的趙偉國出生於新疆。有「晶片狂人」之稱的他，畢業於清華大學電子工程系，後進入校企清華紫光，2009年成為紫光集團董事長。

紫光集團曾被視為中國發展半導體的希望。趙偉國操盤紫光集團後，一直高舉高打，在晶片行業發起一系列收購，發起併購近60起，投入資金超過千億元，被媒體稱為「半導體併購巨人」。趙在2015年還曾揚言「買下台積電」。

資料顯示，2009年趙偉國接掌時，紫光集團的資產規模只有約13億元；到2019年底達到2978億元的峰值，接近3000億元規模。

紫光集團一系列併購計畫動用了大量資產，使得集團累計負債規模過大，融資結構失衡，很多問題開始爆發。紫光2020年爆發債務危機，次年宣告破產重組。去年7月，傳媒指趙偉國被帶走調查，長期失聯。

本報系聯合報報導，晶片龍頭紫光集團的破產，對北京試圖發展半導體產業，無疑是重大打擊。