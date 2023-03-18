安徽網紅烤魚店 垃圾桶撿食材上桌 「只要不臭都能用」

半天妖烤魚使用的魚均是凍魚，採購價在每條人民幣30元左右，中國一些網絡購物平台上也有這樣的凍魚在售。（取材自新京報）

網紅烤魚店半天妖被曝垃圾桶撈回食材又端給顧客，引起網絡熱議。中國媒體記者先後進入安徽合肥兩家半天妖烤魚門店臥底，發現後廚使用的魚類食材都是冷凍產品，很多魚解凍後存放過期，已倒入垃圾桶的涮肚等，都能撿回重新加工，再次端上顧客餐桌，門店負責人甚至要求「只要不臭，都能繼續用」。官方表示已要求該品牌在合肥所有門店暫停營業接受檢查。

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綜合快科技、九派新聞報導，新京報臥底曝光合肥兩家半天妖烤魚門店存在後廚管理混亂、垃圾桶撈回食材上桌以及辦理假健康證等問題， 最令人髮指的莫過於，很多魚解凍後存放過期，門店負責人竟然稱「只要不臭都能用」，消息傳開後引起網絡熱議。

合肥市場監督管理局局長陳明回應稱，「媒體曝光的兩家門店已經暫停營業，執法人員正在取證，進行後續的調查，同時要求該品牌在合肥所有門店暫停營業接受檢查。」

半天妖被稱為是「烤魚界頭牌」，目前連鎖門店超過1000家，作為網紅店，還邀請明星為其站台，並且自稱對食材安全也非常重視，甚至將「重食安」掛到官網首頁，宣稱「嚴格甄選新鮮食材」；但從現在曝光的情況來看，其食品安全問題讓人怵目驚心。

半天妖亂象其實早有端倪，河南 省市場監管局3月初發布2023年第9期食品安全抽檢通告，其中鄭州 市半天妖烤魚印像匯店，餐具上檢出「陰離子合成洗滌劑」，不符合食品安全國家標準規定。