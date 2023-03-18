我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

持斧揚言殺警殺市長 紐約IS激進分子聖派翠克節落網

安徽網紅烤魚店 垃圾桶撿食材上桌 「只要不臭都能用」

中國新聞組／北京18日電
半天妖烤魚使用的魚均是凍魚，採購價在每條人民幣30元左右，中國一些網絡購物平台上也有這樣的凍魚在售。（取材自新京報）
半天妖烤魚使用的魚均是凍魚，採購價在每條人民幣30元左右，中國一些網絡購物平台上也有這樣的凍魚在售。（取材自新京報）

網紅烤魚店半天妖被曝垃圾桶撈回食材又端給顧客，引起網絡熱議。中國媒體記者先後進入安徽合肥兩家半天妖烤魚門店臥底，發現後廚使用的魚類食材都是冷凍產品，很多魚解凍後存放過期，已倒入垃圾桶的涮肚等，都能撿回重新加工，再次端上顧客餐桌，門店負責人甚至要求「只要不臭，都能繼續用」。官方表示已要求該品牌在合肥所有門店暫停營業接受檢查。

影音來源：YouTube

綜合快科技、九派新聞報導，新京報臥底曝光合肥兩家半天妖烤魚門店存在後廚管理混亂、垃圾桶撈回食材上桌以及辦理假健康證等問題， 最令人髮指的莫過於，很多魚解凍後存放過期，門店負責人竟然稱「只要不臭都能用」，消息傳開後引起網絡熱議。

合肥市場監督管理局局長陳明回應稱，「媒體曝光的兩家門店已經暫停營業，執法人員正在取證，進行後續的調查，同時要求該品牌在合肥所有門店暫停營業接受檢查。」

半天妖被稱為是「烤魚界頭牌」，目前連鎖門店超過1000家，作為網紅店，還邀請明星為其站台，並且自稱對食材安全也非常重視，甚至將「重食安」掛到官網首頁，宣稱「嚴格甄選新鮮食材」；但從現在曝光的情況來看，其食品安全問題讓人怵目驚心。

半天妖亂象其實早有端倪，河南省市場監管局3月初發布2023年第9期食品安全抽檢通告，其中鄭州市半天妖烤魚印像匯店，餐具上檢出「陰離子合成洗滌劑」，不符合食品安全國家標準規定。

2023年2月20日，在半天妖烤魚合肥唯品奧萊店，一批產自越南的凌波魚（冷凍巴沙...
2023年2月20日，在半天妖烤魚合肥唯品奧萊店，一批產自越南的凌波魚（冷凍巴沙魚）外包裝信息顯示，生產日期是2022年2月24日，為一年之前。（取材自新京報）

河南 鄭州

上一則

任正非不再反美 談ChatGPT「 中國算力可崛起」

下一則

疑錯將燃料酒精當白酒 九寨溝遊客集體中毒1死1失明

延伸閱讀

網紅用洗碗機洗「馬桶座」 網友看了全暴動：有夠噁

網紅用洗碗機洗「馬桶座」 網友看了全暴動：有夠噁
涉恐嚇當紅演員…日網紅被開除議員後 遭發國際通緝令

涉恐嚇當紅演員…日網紅被開除議員後 遭發國際通緝令
日網紅前國會議員恐嚇演員 將發布國際通緝令

日網紅前國會議員恐嚇演員 將發布國際通緝令
兩會後 安徽、湖南、海南三省一把手換人

兩會後 安徽、湖南、海南三省一把手換人

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚