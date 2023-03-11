廣告虛假？ 網紅「瘋狂小楊哥」 帶貨又翻車

瘋狂小楊哥（右）張慶楊和雙胞胎哥哥「瘋狂大楊哥」（左）。（取材自微博）

網紅「瘋狂小楊哥」被爆帶貨又翻車，話題再次衝上熱搜第一。爆料指出，「瘋狂小楊哥」帶貨的一款面霜被認定，「廣告中含有虛假內容」，生產產品的公司遭到行政處罰，但產品仍可購買，而且訂單頁面赫然顯示著「瘋狂小楊哥推薦」的字樣。有網友表示，小楊哥粉絲過億，卻一而再，再而三翻車，影響實在太惡劣，尤其是嬰兒產品更需要慎重，一定要嚴查。

據嘉環娛樂報導，職業打假人王海爆料，「瘋狂小楊哥」帶貨的一款面霜，今年2月被杭州市高新區市監局認定「廣告中含有虛假內容」。從王海提供的材料顯示，該產品頁面宣傳「富含50億益生菌」、「4000+拒絕添加成分」、「天然紅沒藥醇100%天然成分其舒緩功效是人工合成的2倍」，產品廣告使用數據，未表明來源出處。

隨後相關部門對當事人處以5.64萬元罰款的行政處罰，並責令停止發布虛假廣告。對於上述處罰信息，合肥三隻羊網絡科技有限公司（小楊哥為該公司創始人）未進行回應。

據報導，這已經不是「瘋狂小楊哥」第一次帶貨翻車。2022年11月，「瘋狂小楊哥」直播間推薦、銷售了一款破壁機，被王海質疑產品「虛標功率」。當地有關部門已抽檢了工廠的樣品，結論是不予立案，這件事也就不了了之。但王海的打假之路並未停止，之後他又多次曝出小楊哥帶貨的產品問題。