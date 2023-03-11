喝50元玻尿酸啤酒能美容？燕京刪文

網上售賣「玻尿酸」啤酒。（取材自紅星新聞）

燕京啤酒新產品「獅王玻光釀玫瑰葡萄精釀啤酒」（下稱「玻尿酸」）上市，這款啤酒每瓶售價50元（人民幣，下同，約7美元），號稱除了有美容保濕的功效以外，還對治療關節 炎和傷口癒合有好處。但由於玻尿酸用於食品行業的功效尚未得到定論，燕京啤酒已悄然刪除相關推廣文章，客服也改口否認該款「玻尿酸」啤酒具有美容等功效。

紅星新聞報導，「玻尿酸」啤酒的供應商「焦點福瑞達公司」作為知名「透明質酸鈉」原料生廠商，也曾宣稱其食用玻尿酸飲品具有補水、保濕、潤滑關節的效果。

「燕京啤酒官方訂閱號」日前發布「聚焦女性啤酒市場燕京首次推出『可以喝的玻尿酸』啤酒」一文，並介紹燕京啤酒旗下首款透明質酸鈉啤酒，稱該款「玻尿酸」啤酒是將功能性原料與酒液特性匹配。在果汁啤酒中添加透明質酸鈉，更適合女性消費群體。

另外，燕京啤酒還表示，在過往大眾消費認知中，啤酒品牌與高端品類、女性品牌關聯性較弱，「玻尿酸」啤酒的推出將有效填補女性品牌啤酒的空白，並將在未來繼續推出系列產品。

「玻尿酸」啤酒6瓶裝價格為299元，折算下來每瓶約50元。燕京啤酒客服曾表示，該款「玻尿酸」啤酒除了美容保濕的功效以外，還對治療關節炎和傷口癒合有好處。

但實際上，玻尿酸雖在醫美行業廣泛使用，但用於食品行業的功效尚未得到定論，上海消保局也就此進行過發聲。燕京啤酒目前已刪除該文章，客服也否認該款啤酒具有美容等功效，僅表示該款產品為「適口的果啤」。不過，「燕京啤酒電商 」微信 公眾號還保留了7日的新品上線消息。