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瀋陽大熊貓哐哐捶門「著急下班」 網：很有東北氣勢

中國新聞組／北京10日電
瀋陽大熊貓哐哐捶門。（取材自極目新聞）
瀋陽大熊貓哐哐捶門。（取材自極目新聞）

中國旅美大熊貓「丫丫」在美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）的視頻被公開後引起爭議，也讓大眾再次關注大熊貓在各大動物園的生活情況。近日，在遼寧瀋陽一頭大熊貓「敲門」的視頻引起討論，網友笑說牠的樣子「像極著急下班的人」，甚至說牠的神態宛如彪形大漢，「這敲門的氣勢很東北」。

極目新聞據沸點視頻報導，遼寧瀋陽的一頭大熊貓6日被拍到似乎「著急下班」，像大漢一樣哐哐敲打鐵門。經過一段時間，飼養員終於把門打開，熊貓立刻鑽了進去。

視頻拍攝者介紹，下午3時多，熊貓都在睡覺，這頭熊貓也一直趴在板凳上面睡覺。（取材...
視頻拍攝者介紹，下午3時多，熊貓都在睡覺，這頭熊貓也一直趴在板凳上面睡覺。（取材自沸點新聞）

視頻拍攝者于女士表示，當時是下午3時多，熊貓都在睡覺，這頭熊貓也一直趴在板凳上面睡覺。可能圍觀遊客較多，打擾到牠，熊貓醒了以後轉了一圈就開始敲門，想要回屋。

于女士還說，可能是東北的環境影響，最近風沙較大，所以熊貓看起來有點髒，「但其實還是很壯實的」。

來源：YouTube

這個視頻讓網友樂不可支，紛紛留言：「連熊貓都不想加班」，「這敲門的氣勢很東北」，「完美詮釋了什麼叫：一方水土養一方熊。」

還有網友說，廣州動物園的熊貓就很喜歡熱鬧，圍觀呼聲越高，牠們就越興奮，表演得越起勁。也有網友想起了在美國的「丫丫」，表示對比之下頓感心酸。「丫丫」預計今年4月返回中國。

動物園 YouTube

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