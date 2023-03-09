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「女性什麼味？」 頂流螺螄粉「好歡螺」 三八節文案翻車

中國新聞組／北京9日電
三八節文案引爭議，知名螺螄粉品牌「好歡螺」回應：非本意，內部已在審查。（取材自紅星新聞）
三八節文案引爭議，知名螺螄粉品牌「好歡螺」回應：非本意，內部已在審查。（取材自紅星新聞）

3月8日國際勞動婦女節，這天，女性消費者高達八成的螺螄粉品牌頂流「好歡螺」營銷又「翻車」。當天早上，好歡螺在官方微信公眾號上發布一篇名為「女性，是什麼味道？」的文章，其文案被批評「不尊重女性」，引來「吃女性的飯，打女性的臉」的爭議，並衝上微博熱搜。好歡螺回應稱文章的本意是指每個女生都自帶光芒。目前該文案已經刪除。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「好歡螺」的詞條一度衝上熱搜話題前列。不少網友對該文案表達不滿，「這文案水平太低了」、「標題不適在於它本身是食品企業，『味道』一詞直接就被聯想到品嚐的含義，非常冒犯」；也有網友表示應該是誤會，「感覺應該不是故意的，他應該是想表達女性的多樣性，而這些多樣性沒有好壞之分，只是他沒表達明白，容易讓人誤會」。

好歡螺的客服回應，「帶來不便很抱歉，文章的本意是指女性是不被定義的，每個女生都自帶光芒，並不是其他意思，目前內部已經在積極審查，標題用詞不當帶來的不便還請您見諒」。

螺螄粉最大的消費群體是女性。2022年7月，柳州螺螄粉官方微信公眾號曾發文稱：通過對200萬消費者統計，螺螄粉的消費者中，女性占比79.8%，男性占比20.2%，女性人數接近男性的4倍。

據了解，「好歡螺」是螺螄粉行業的網紅「頂流」，也是最早做預包裝的螺螄粉品牌之一。近年來，借助工業化和消費升級，螺螄粉迅速「出圈」，第一包正規的袋裝螺螄粉在2014年上市，但到了2021年，袋裝螺螄粉的年產值就已經超過150億元（人民幣）ㄝ作為垂直領域裡的老大，好歡螺長期保持著霸主地位。

不過，好歡螺文案「翻車」並不讓人意外，它一直以營銷和蹭熱點見長。此前，好歡螺還曾因質量問題受到關注。2022年11月，好歡螺被爆吃出蟲卵，其官方回應稱未發現異常。

知名螺螄粉品牌「好歡螺」。（取材自微博）
知名螺螄粉品牌「好歡螺」。（取材自微博）

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