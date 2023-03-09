父母不同意買200元鞋 女下跪磕頭：錢不是你幫存的嗎？

女子想買鞋被父母拒絕，在店內磕頭大哭。（視頻截圖）

浙江紹興一名28歲女子，想買一雙200多元（人民幣，下同）的鞋，父母不同意，她坐地上崩潰大哭說，「我的腳就那麼廉價嗎？」甚至跪地磕頭，引起網友的熱議。

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綜合媒體報導，女子一家三口走進了一家鞋店，女子在店內翻來覆去地挑選，最終選定了一雙鞋子，看到價格父母就不樂意了。她父母的意思也很明確，鞋子不需要買太好的，一般幾十塊錢一雙的就足矣，父母還拿自己打比方，「我們穿的不也是幾十塊錢的嗎？」

看到父母不願意給自己買，女孩瞬間情緒失控，當眾大聲質問父母，「我的錢不是你們幫存的嗎？」面對女兒的質疑，父親非但沒有勸解她，反而說你能不能正常點？

女子瞬間崩潰大哭，對著自己的父親不斷的磕頭。儘管女子表現得很卑微，父母也沒有答應她的請求，轉身離開商店。女子跑到門店外號啕大哭說，「我就是想買一雙好點的鞋子，200多都不捨得給我花，是不是只有弟弟才是你們的孩子？」

店主介紹，他們一家應該是外地過來打工的，女孩長期都跟父母一起工作，賺的錢都在父母那裡，一家人高高興興地出來買鞋，沒想到卻發生了這種事。其實那雙鞋子也不貴，也就是200多元，但女孩父母不同意，跟她說女孩不用買那麼貴的鞋子，一年要買好幾雙，沒必要這樣浪費錢。