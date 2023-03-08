教人坐高鐵、買咖啡 1月漲粉百萬 她被讚：社會生存學頂流

小張錄製視頻教人搭高鐵。(取材自生活周刊)

如何坐公交車、如何坐地鐵 、如何吃麥當勞、如何一個人去醫院看病……近日，抖音 短視頻博主「打工仔小張」把這些看似大部分人都熟知的生活常識拍成科普視頻，火爆出圈，一個月內漲粉百萬，更是被網友戲稱為「社會生存學頂流」。

紫牛新聞報導，抖音博主「打工仔小張」日前發布「如何如何」系列的第一條視頻「第一次去高鐵站如何坐高鐵」。視頻中，小張走在連雲港市東海縣的高鐵站廣場上，「這次我坐高鐵，評論區好像也有蠻多人沒坐過高鐵，雖然感覺好像沒有人會要看這個，但是萬一呢？萬一有人需要呢？」小張一邊進站，一邊介紹高鐵站的售票區、取票區。

進站後，她又演示如何過安檢，如何取紙質車票和報銷憑證，如何查看車次信息等。

該視頻已獲得30萬點讚和2萬評論，有網友留言：「感覺這種科普真的很有意義」「特別適合我這種沒有坐過高鐵的大一學生」。

小張的「如何如何」系列視頻包含衣食住行，「如何去醫院看病」「如何坐地鐵」「如何坐網約車」「如何去星巴克買咖啡」等。(取材自生活周刊)

在另一條「如何一個人去海底撈吃火鍋」的視頻中，她從點餐開始，為大家分享註冊會員可以積分、如何選鍋底、如何點菜更省錢、喝什麼飲品、選調料等所有細節。這條視頻目前點讚近28萬、評論2.4萬，還登上了抖音熱榜。

小張的「如何如何」系列視頻包含衣食住行，「如何去醫院看病」、「如何坐地鐵」、「如何坐網約車」、「如何去星巴克 買咖啡」等。

據報導，「打工仔小張」名叫張夢真，江蘇連雲港人，今年28歲。在推出「如何如何」系列作品前，她已進入短視頻行業五六年時間。

最初，張夢真在上海一家短視頻公司工作，「平時的工作比較繁瑣，心情也不是很好，後來我就跟老闆請了年假從青海自駕去可可西里。溜了一圈回來之後，我就創建了『打工仔小張』這個帳號。」拍視頻幾個月後，她便辭去工作，做起全職的短視頻博主。

談及「如何如何」系列短視頻的靈感來源，張夢真說，春節在家刷短視頻，看到一個女孩子發視頻說自己長這麼大，一直在上學考試，不會坐高鐵，不會坐飛機，從來沒有跟朋友出去玩過。「那條視頻給人的感覺是有點『喪』，我就給她留言，說等我下次坐飛機，我一定拍給你看。」

發第一條視頻時，有人留言調侃稱：「坐高鐵不是誰都會嗎？這個也要教？」張夢真回應稱，並不是每個人從小就有坐高鐵和飛機的機會。「我的視頻也許不能百分之百教會大家，但我想傳遞一個觀念給大家，遇到任何沒接觸過的事情都不要害怕。」

目前，張夢真在抖音平台上的粉絲量已達到152萬，#打工仔小張#的詞條也出現在了微博熱搜榜上，這遠遠超出了張夢真的預估。