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牠不見了…浙女從湖州到廣州 追1600公里救出愛貓

中國新聞組／北京2日電
張女士韋靠定位器，找到愛貓「饅頭」。（取材自錢江晚報）
張女士韋靠定位器，找到愛貓「饅頭」。（取材自錢江晚報）

從浙江湖州到廣東廣州1600公里。裝有定位器的愛貓疑似被偷，定位顯示一路南下，浙江女主人便一路跟隨。最後在志願者和警方的幫助下，愛貓與主人團聚，有驚無險。

影音來源：YouTube

錢江晚報報導，張女士的愛貓「饅頭」，是英國短毛貓品種貓，今年2歲多。「饅頭絕育之後，帶牠回老家湖州休養。在鄉下，貓都是散養的，牠平時都會自己回家，但1月5日那天牠疑似跑丟了。」

張女士在「饅頭」小時候就給牠裝上了定位器，她在手機上查看定位，「饅頭」已在江蘇境內。她懷疑貓是被人偷走了，甚至上了所謂的「貓車」，張女士於是報警，但警察調查監控之後未發現線索，無法立案。

報導指出，張女士續看定位，顯示饅頭最開始從湖州被運到江蘇江陰，1月5日早晨又上了高速，幾乎一路都沒有停。「我朋友告訴我，很多『貓車』都是會去廣州的，我看著路線也很有可能是往廣州走的。1月6日下午，定位器顯示到了江西省，說明我判斷的沒錯。」

於是張女士與好友一起登上了前往廣州的飛機，並在社交平台上發帖求助。張女士抵達廣州後，志願者駕車帶著她按定位找貓；靠著這個功能，他們很快就找到了「饅頭」。「我看到我們家『饅頭』的時候，真的心疼死了，我看牠也淚眼汪汪的，真是太受罪了。」

「我是非常幸運的，幫我找貓的志願者都說我能找到真是個『奇蹟』。現在很多貓都會戴定位器，但在路上可能就會被摘掉。」張女士說。所幸定位器戴在「饅頭」脖子下面，比較隱蔽，再加上它本身比較胖，就很幸運地沒被發現。

在十多位志願者協助下，張女士成功找到了定位的一輛卡車，並在車上找到了自己的愛貓。...
在十多位志願者協助下，張女士成功找到了定位的一輛卡車，並在車上找到了自己的愛貓。（取材自紫牛新聞）

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