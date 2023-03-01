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武漢的哥載客 9部手機刷短視頻 等紅燈還會發評論 乘客好怕

中國新聞組／北京1日電
武漢一名出租車司機載客時，竟有九部手機同時播放短視頻。（取材自極目新聞）
武漢一名出租車司機載客時，竟有九部手機同時播放短視頻。（取材自極目新聞）

武漢市一民眾乘坐一輛出租車回家時，發現的哥有9部手機在播放短視頻，當場被驚嚇到，覺得挺危險的。

來源：YouTube

極目新聞報導，該乘車民眾余女28日下午5時許在武漢市武昌街頭攔下一輛出租車。「上車就發現車輛中控處擺滿了手機，有三部還占據了車內後視鏡，所有手機都在播放各大短視頻平台的視頻。」她平時經常乘出租車出行，有的司機為了接單會有多部手機，但頭一次看到這樣「壯觀」的景象。

余女表示，「我最開始以為是六部手機，後來數了一下一共是九部，同時都在播短視頻。而且在等紅燈或者堵車時，他還給部分視頻點讚、發評論。」

報導指出，余女說，「的哥的手機中播放的視頻內容有旅遊的、鳥類的，也有美女的。我剛看見時非常好奇，隨便數了一下以為是六部手機，結果下車前再次仔細數了一下，竟然一共有九部手機在同時播放短視頻。其中方向盤右手邊有7部手機，左手邊還有2部。」車輛開動時這些視頻在循環播放，在紅綠燈路口或是車輛擁堵時，的哥還不忘給一些視頻點讚評論。

「當時我真是被驚到了，還仔細看了一下他的手機怎麽充電，發現是有一個多功能充電頭，接了九部手機的充電線。」余女說，「雖然當時看上去很有趣，後來我下車後回想起來還是有點害怕，覺得挺危險的。不知道師傅這樣做是因為開車太疲勞了，還是太無聊。希望他能安全駕駛，平安回家。」

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