5片「富硒土豆片」賣2.5美元 西安餐廳遭當局調查

陝西西安有市民曝光，在火鍋店點了一份價值18元人民幣的土豆片就只有5片。（視頻截圖）

近日陝西西安市民曝光，當地「巴奴毛肚火鍋」一份售價18元（人民幣，下同，約2.5美元）的土豆片竟僅有5片，引發熱議。火鍋店工作人員先是回應該土豆片為「富硒土豆片」，比普通土豆片含更多微量元素硒，因此價格較高。不久又發布致歉聲明稱是管理失誤，視頻中的土豆片其實是售價9元的小份。但消費者不買帳。當地市監局表示，已有執法部門調查處理。

香港01報導，西安一名女子日前在一間餐廳「巴奴毛肚火鍋」用餐，點了一份售價18元的土豆片，上菜後卻發現僅有5片。她表示，土豆片的厚度不算很薄，但分量大概只有半個土豆片。土豆片旁的標籤並註明「富硒土豆」、「與土豆博士劉杰合作」等字樣。

事件曝光後引發關注。中國商報報導，上述事件持續發酵，關於「5片土豆值不值18元」的討論沸沸揚揚。2月23日下午，巴奴毛肚火鍋在其官方微信 公眾號發布致歉聲明稱，由於管理失誤，導致顧客對土豆的分量產生了誤解，視頻中「18元一份的富硒土豆僅5片」實際上是小份的量，西安門店的售價為9元。對於失誤給顧客帶來的困擾深表歉意。

然而，網友對這一道歉聲明卻並不買賬。「就算是9元5片土豆，這價格也是貴得離譜，明明可以去『搶』，卻還選擇賣給我們5片土豆」，「巴奴火鍋確實很貴，人均200塊一般都還吃不飽，不止土豆，他家其他菜的分量也很少」。

火鍋店工作人員並稱，視頻中的土豆片為富硒土豆片，含微量元素，價格比普通土豆片較高，均按照克數進行配菜」。與火鍋店合作的「土豆博士」劉杰也回覆指，店內的土豆片均由自己供應，該品種土豆片的含硒量是普通土豆片的百倍，從育種到種植投入成本高。劉杰還稱，火鍋店對於土豆片定價的高低與自己無關。據悉，這份土豆片定價是普通土豆片的兩至三倍。

公開資料顯示，劉杰是中國農業大學副教授、國家馬鈴薯品種區試主持人，被稱「土豆博士」。

在深陷「18元5片土豆」輿論風波後，巴奴毛肚火鍋創始人杜中兵2月24日晚間再度就此事發聲：「巴奴暫時不考慮降價，並將持續為顧客創造有價值的產品」。杜中兵說，頂著壓力統一回覆大家，巴奴賣的「富硒土豆」不僅包含了產品本身的價值，也包含了環境價值、服務價值，以及全供應鏈 （研發、採購、加工、品控、倉儲、物配）的價值，所以巴奴暫時不考慮降價，並將持續為顧客創造有價值的產品。

報導引述業內人士認為，消費者質疑的是量少，而商家回應的卻是降不降價，這一回應有偷換概念之嫌。「天價土豆」這場輿論風波，根源並不在土豆產品本身，而在於消費者產生了「產品性價比低」的心理落差。通過巴奴以往的對外宣傳可見，該品牌主打的是中高端市場，而並非傳統意義上的平民路線。以客單價來看，巴奴北京 門店的人均消費在160到180元左右，在上海的部分門店客單價則達到190元。

有律師指出，土豆片是一般生活物資，實行的是市場調節價，18元5片土豆片是否違反價格法，需要政府監管部門針對是否富硒、是否過度超過同類商品的市場價格等方面，進行調查後才能確定。