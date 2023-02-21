我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

法官直播抓老賴 藝人求饒「給我1分鐘籌錢」

中國新聞組／北京21日電
執行法官到活動現場逮捕桑欣然。 （取材自微博）
執行法官到活動現場逮捕桑欣然。 （取材自微博）

湖南天心區人民法院近日通告，一名桑姓藝人因欠錢不還，在演出現場遭遇法官現場直播準備將其逮捕。該名藝人當場求饒：「給我一分鐘時間，我籌集20萬，不要拘留我。」此次行動獲得湖南省高級人民法院的大力支持，高院與法警兩大抖音號現場直播，30多萬網友在線「吃瓜」。

來源：YouTube

據鳳凰網娛樂報導，該藝人是歌手桑欣然，曾出演央視音樂節目，還是「中國好聲音」天津賽區冠軍，也擔任過音樂節目的評審，在娛樂圈也是有一定的資歷。

中國媒體報導，桑欣然因股權轉讓糾紛被曹某訴至天心區人民法院，桑欣然卻未依法院傳喚出庭參加訴訟。法院審理判決，被告桑欣然需於判決生效十日內，向原告支付欠款人民幣76萬元（約11萬美元），並以1%的月利息標準支付逾期付款，直至全部款項支付完畢為止。

然而，桑欣然在履行部分還款義務後，便開始「玩失蹤」。近日，天心區執行法官得知他將在長沙參加宣傳活動，法官到現場準備司法拘留，桑欣然當場償還一筆人民幣10萬元（約1.5萬美元）欠款並抵押一輛車，剩餘欠款將按執行和解協議分期履行。

據報導，本次執行直播不僅公開、透明地給廣大網友呈現了一場「執行大片」，更有執行法官小姐姐與網友進行直播互動，對網友提出的相關法律問題進行答疑解惑，氣氛十分活躍，取得了良好的普法效果和執行成效。

執行法官到活動現場逮捕桑欣然。(取材自每日經濟新聞)
執行法官到活動現場逮捕桑欣然。(取材自每日經濟新聞)

高院 抖音

上一則

毫無預警…愛爾蘭、葡萄牙撤「黃金簽證」 擋中國人炒房

下一則

杭州多校「疫起」停課 家長恐慌「不是抗疫勝利了？」

延伸閱讀

避免以貌取人 中國企業要求面試戴面具

避免以貌取人 中國企業要求面試戴面具
自嘲「最先進乞丐」 日男直播主 曬碼就有粉絲埋單

自嘲「最先進乞丐」 日男直播主 曬碼就有粉絲埋單
劉畊宏帶言承旭直播跳健身操 隔天男神「下場超慘」

劉畊宏帶言承旭直播跳健身操 隔天男神「下場超慘」
伊朗總統籲「被騙的年輕人悔改」 結果直播遭駭客中斷

伊朗總統籲「被騙的年輕人悔改」 結果直播遭駭客中斷

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半