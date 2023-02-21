法官直播抓老賴 藝人求饒「給我1分鐘籌錢」

執行法官到活動現場逮捕桑欣然。 （取材自微博）

湖南天心區人民法院近日通告，一名桑姓藝人因欠錢不還，在演出現場遭遇法官現場直播準備將其逮捕。該名藝人當場求饒：「給我一分鐘時間，我籌集20萬，不要拘留我。」此次行動獲得湖南省高級人民法院的大力支持，高院 與法警兩大抖音 號現場直播，30多萬網友在線「吃瓜」。

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據鳳凰網娛樂報導，該藝人是歌手桑欣然，曾出演央視音樂節目，還是「中國好聲音」天津賽區冠軍，也擔任過音樂節目的評審，在娛樂圈也是有一定的資歷。

中國媒體報導，桑欣然因股權轉讓糾紛被曹某訴至天心區人民法院，桑欣然卻未依法院傳喚出庭參加訴訟。法院審理判決，被告桑欣然需於判決生效十日內，向原告支付欠款人民幣76萬元（約11萬美元），並以1%的月利息標準支付逾期付款，直至全部款項支付完畢為止。

然而，桑欣然在履行部分還款義務後，便開始「玩失蹤」。近日，天心區執行法官得知他將在長沙參加宣傳活動，法官到現場準備司法拘留，桑欣然當場償還一筆人民幣10萬元（約1.5萬美元）欠款並抵押一輛車，剩餘欠款將按執行和解協議分期履行。

據報導，本次執行直播不僅公開、透明地給廣大網友呈現了一場「執行大片」，更有執行法官小姐姐與網友進行直播互動，對網友提出的相關法律問題進行答疑解惑，氣氛十分活躍，取得了良好的普法效果和執行成效。