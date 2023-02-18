杭州撤限行令? ChatGPT編假新聞 民眾瘋傳信以為真

ChatGPT不僅可聊天、思考，還能生成「假新聞稿」。示意圖。(Getty Images)

一則「浙江省杭州市政府3月1號取消機動車依尾號限行」（單雙號限行制度）的新聞稿，16日在網路瘋傳，杭州警方表示消息不實，已介入調查。據了解，這是使用聊天機器人ChatGPT 所創編造的假新聞。由於造謠「威力」驚人，民眾信以為真。涉事業主事後在群裡就這則「新聞稿」誤導大家，公開道歉。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據悉，自2022年12月21日開始，杭州市區地面道路暫停錯峰限行已近兩個月。2月16日，一則「2023年3月1日起，杭州市政府將取消機動車尾號限行政策。此舉旨在提高城市交通效率，緩解交通擁堵，方便市民出行」的消息在網上瘋傳。

自2022年12月21日開始，杭州市區地面道路暫停錯峰限行已近兩個月。圖為當地清晨的車潮。（取材自都市快報）

據報導，當天下午，杭州某小區業主群討論ChatGPT，一位業主開玩笑說嘗試用它寫篇杭州取消限行的新聞稿，隨後在群裡直播了使用ChatGPT的寫作過程，還把文章發在群裡。其他業主截圖轉發，導致錯誤信息傳播。事後，涉事業主在群裡道歉。

對此，有網友表示，事實已經澄清，但智能化帶給日後的影響卻不可估量。值得科學家們所想所思。

針對ChatGPT造假問題，ChatGPT的開發商OpenAI首席技術官米拉．穆拉蒂曾在接受美國「時代」雜誌採訪時表示，ChatGPT可能會「編造事實」，可能被濫用，也可能被壞人使用。

公安 部網安局此前亦發文提醒，根據研究機構測試發現，如果對着ChatGPT提出充斥陰謀論和誤導性敘述的問題，它能在幾秒鐘內改編信息，產生大量令人信服卻沒有來源根據的內容。更要提防的是有不法分子把ChatGPT與犯罪行為聯繫在一起。