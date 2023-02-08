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研究：取消清零後數週期間 北京未出現新變異株

中央社巴黎7日綜合外電報導
中國研究人員今天發表的新研究顯示，中國去年底結束動態清零政策之後數週，北京沒有出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株。不過同儕審評認為，此一研究時間恐怕太短。圖為北京民眾1月8日戴著口罩在街頭買早點。(歐新社)
中國研究人員今天發表的新研究顯示，中國去年底結束動態清零政策之後數週，北京沒有出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株。不過同儕審評認為，此一研究時間恐怕太短。圖為北京民眾1月8日戴著口罩在街頭買早點。(歐新社)

中國研究人員今天發表的新研究顯示，中國去年底結束動態清零政策之後數週，北京沒有出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株。不過同儕審評認為，此一研究時間恐怕太短。

法新社報導，去年12月中國突然取消嚴格封控措施後疫情爆發，令人憂心這個全球人口最多的國家恐將成為傳染力更強或更難對付新病毒株滋生的溫床。

十幾個國家旋即對從中國出發的旅客實施入境的新限制措施，認為中國疫情規模的透明度不足，這引發北京不滿。

不過中國研究人員分析去年11月14日至12月20日間進行病毒基因定序的413個來自北京的樣本，在上述新研究中指出，這段期間「沒有新變異株出現的證據」。

逾9成病例為原已在中國出現的Omicron亞型變異株BF.7和BA5.2，它們在西方國家已被更具傳染力的亞型變異株取代。

根據發表在英國醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）的這項研究，這些樣本中感染BF.7的病例占3/4、逾15%為感染BA5.2。

這項研究的第一作者、中國科學院微生物研究所病毒學家高福（George Gao）在聲明中說：「我們的分析顯示，當前北京病例激增主要是感染兩種已知的Omicron亞型變異株，而不是其他新的變異株，整個中國很可能也是如此。」

沒有參與這項研究的南非史德蘭波西大學（Stellenbosch University）病毒學家普雷薩（Wolfgang Preiser）和馬蓬加（Tongai Maponga）警告，上述研究僅涵蓋中國取消清零措施後數週的時間。

他們在刺胳針的相關評論寫下：「如果病例激增的過程中會出現新株系，此一研究時間恐怕太短，還不足以發現它們。」

北京 刺胳針 疫情

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