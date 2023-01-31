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中急批2國產新冠口服藥 業界指涉抄襲Paxlovid

中國新聞組／北京31日電
中國國家藥監局再批准兩款新冠口服藥上市。(取材自第一財經)
中國國家藥監局再批准兩款新冠口服藥上市。(取材自第一財經)

國藥監局29日緊急批准兩款國產新冠口服藥，自由亞洲電台報導指出，有業界質疑這些藥物抄襲輝瑞Paxlovid，效果和安全性成疑，尤其其中一款國產藥的項目負責人「此前劣跡斑斑」，另一參與開發者則疑似死於新冠。另有律師透露，過去幾年接觸到大量因接種國產新冠疫苗致殘致死個案，但受害者維權被阻，該律師提醒要對國產新冠藥提高警覺。

中國藥監局係以應急批准的方式，給予海南先聲藥業的「先諾欣」和上海旺實生物醫藥的「民得維」上市資格。針對外界質疑這兩款新冠治療藥物的基本安全性依據，中國藥監局尚無回應。

業內不少人指上述兩種藥物抄襲Paxlovid，功效和安全性不明。更有業內人士直指，國產仿製藥不但無法與原研藥相比，甚至和印度仿製藥的質量也「差了不是一個量級」。

原中國紅十字會項目高管任瑞紅指出，在輝瑞無償公布了所有技術指標之後，進行相關仿製並不難。從目前公布的信息看，中國的新冠藥仿製痕跡明顯。她認為，事件一方面再次反映了中國缺乏創新精神，另外也能看出當局在抗疫上反應遲鈍。

針對抄襲指控，先聲藥業集團人士不承認他們是在抄襲或仿製輝瑞的新冠口服藥，並強調他們是創新藥，所以不需要輝瑞的專利授權。

輝瑞 國藥 疫苗

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