他裝修房子 窗戶正對鄰居大門 對方因「這理由」用畫封死

河南省商丘永城的一名武先生近日投訴，稱鄰居家的一張牆畫把自己家的窗戶給堵得嚴嚴實實。（取材自小莉幫忙）

河南 省商丘永城的一名武先生近日投訴，稱鄰居家的一張牆畫把自己家的窗戶給堵得嚴嚴實實。武先生稱，花50多萬（人民幣，下同，約7.3萬美元）買了一套二手房，裝修期間，自己家的窗戶正對著後面鄰居家的大門，結果對方用一幅牆畫把自家窗戶封住了。

錢江晚報報導，武先生稱，「她找風水先生看的，說我這個窗戶對著她家大門不好，她家小孩今年考研，如果我不堵上窗戶，孩子就考不上研。」由於牆畫把自家窗戶堵得嚴嚴實實，導致採光不好，吳先生希望鄰居能把這幅牆畫拆除。

對此，武先生鄰居表示，牆畫確實是自己家壘的。武先生家開的窗戶是兩米九，原來的牆體上並沒有這麼大的窗戶，是武先生將小窗戶改成了大窗戶，說風水不好，影響考研只是話趕話（指在對話中緊接著對方的話題說話，常形容在爭論或情緒激動時）。並且，鄰居還拿出了一張17年前牆壁的照片。

武先生鄰居提供的以往照片。（取材自小莉幫忙）

報導指出，武先生鄰居稱，之所以不願意讓對方開這麼大的窗戶，主要還是因為隱私問題，「他一開窗戶，我們家看得一清二楚」。據報導，當地同村村民家的窗戶同樣是正對著後面鄰居的大門，但尺寸比較小。鄰居希望武先生家能把窗戶恢復原樣，當被問到具體尺寸時，鄰居稱：「不知道，恢復原樣。」

武先生稱，自己曾把窗戶改成和當地街坊鄰居尺寸一致，但對方還是不同意。

據報導，杜國潤律師認為：根據「民法典」規定，不動產的相鄰權人應本著有利生產，方便生活，公平合理的原則來正確處理相鄰關係，鄰居不能僅以大門對窗戶、風水不好等理由來砌牆，損害他人的通風權和採光權，被遮擋窗戶的一方有權要求拆除牆體，建議雙方就此事進行協商。目前，社區工作人員已介入協調。