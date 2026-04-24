AI衝擊致戲約銳減 28歲中國「短劇霸總」回老家種田

張小磊。（取材自紅星新聞）

中國微短劇在海內外市場暴紅，28歲男星張小磊趕上行業爆發期，外型亮眼的他經常受邀演出短劇中的霸總，近年成為「霸總專業戶」，戲約源源不斷，2023年以來拍了近200部片，平均月薪最高能達到4萬（人民幣，下同）。但在今年春節後，他明顯感到在人工智能 （AI）迅速發展下，真人短劇正被AI短劇快速替代，戲約銳減，無戲可拍之餘，他決定返鄉種地，感慨「我媽花錢種地供我上大學，我現在大學畢業回來還是種地，一個循環」。

綜合紅星新聞、封面新聞報導，張小磊並非表演專業出身，入行前是一名舞蹈演員，2023年去劇組探班時被臨時提議「試著演一段」，就此意外踏入短劇行業，並他迅速成為「霸總專業戶」。據張小磊回憶，那時候的他幾乎全年無休，「一個月能拍三四部，從來沒歇過」，高強度拍攝成為常態，與此同時，當時的張小磊收入也十分可觀，平均月薪能達到3萬到4萬。

張小磊。（取材自封面新聞）

然而，轉折出現在2026年春節後。張小磊明顯感覺到「過完年之後，接戲就變難了」， 過去大量開機的真人短劇，正被AI短劇快速替代，「之前認識的公司都轉去做AI劇了，做真人劇的愈來愈少」，行業轉向來得迅猛而直接。張小磊坦言，在AI短劇衝擊下，不少劇組主動對他提出希望片酬能夠打折，便宜點。

張小磊正在種菜。（取材自封面新聞）

張小磊說，他的老家在甘肅農村，自幼就熟悉農活，看到青海有規模化種植園區，便在青海承包了一塊地投入農業：「我覺得這不是一種『放棄』，而是事業上的不同選擇，我來這裡種地也是在創業」，他目前種植大棚作物，僅大棚租金就達每米160元，前期投入已達40萬元，至今尚未回本；從過完年到現在，張小磊的種植基地只賣出兩茬作物，收入約4萬元，他坦言「今年基本回不了本，收入與拍戲時期相比大幅下降」。

張小磊回到鄉村。（取材自封面新聞）

他依舊保留著演員身分，「這個月接到戲就出去拍了一次，拍完又回來種地了」，張小磊表示，身邊許多演員仍在堅持，但行情大不如前，「以前大家都連軸轉，現在戲少了，空窗期變多了」。

援引羊城晚報數據，今年春節後真人短劇的承製量直接腰斬了50%，曾經靠體力和技藝吃飯的片場人，正被AI快速替代。業內人士指出，AI技術帶來的成本降低，讓短劇內容製作領域的個性化趨勢愈發明顯。