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樊振東美國之行 與黃仁勳同框 網讚：征服美頂尖科技圈

中國新聞組／北京23日電
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樊振東與AI教父黃仁勳同框互動，並贈送簽名球拍。（取材自微博）
樊振東與AI教父黃仁勳同框互動，並贈送簽名球拍。（取材自微博）

乒乓奧運冠軍、大滿貫得主樊振東日前以美國職業乒乓球大聯盟（MLTT）戰略投資人身分飛往美國，並參訪谷歌和Nvidia輝達（另稱英偉達）等矽谷科技巨頭，並與AI教父黃仁勳同框互動，並贈送黃仁勛簽名球拍，展開一場橫跨體育競技、商業投資與科技交流的行程。網友評論，樊振東在美國對中國「又嫉又恨卡脖子」的時代，依舊征服美國頂尖科技圈。

綜合媒體報導，在觀戰MLTT總決賽之後，樊振東開啟矽谷科技企業的參訪行程。21日，他先後參觀谷歌總部園區、輝達總部及YouTube等科技大廠。

樊振東在谷歌總部園區發布了與標誌性展品——高達四米的霸王龍骨架化石「Stan」的自拍合影，配文僅簡潔標注「With Stan」。照片中樊振東身著深色外套，龐大骨架與他從容的笑容形成趣味反差，網友紛紛調侃「霸王擰對線真霸王」，盛讚其自拍技術「跨越式進步」。

同日，樊振東參訪輝達總部，與輝達創始人兼CEO黃仁勳會面。樊振東在交流後贈送了黃仁勛簽名球拍，但未公開打球過程的畫面或視頻。照片顯示，兩人笑容滿面，黃仁勛手拿球拍，樊振東做出點讚手勢。

黃仁勳本身是資深乒乓球愛好者，少年時期為練球曾睡在球館地板，曾獲美國乒乓球公開賽青年組雙打季軍，並自稱「天天都想打球」，這份熱愛讓這場跨界的切磋更具實質意義。

黃仁勳還曾多次公開提及這項運動對其意志力的塑造，其「熱愛驅動、永不停歇」的精神與輝達「離破產只有30天」的危機意識一脈相承，這種「追求極致」的氣質也深深融入輝達的企業文化。

同日，輝達副總裁弗拉基米爾特洛伊在領英等平台發布了與樊振東的合照，並配文盛讚：「奧運冠軍、大滿貫，史上最佳乒乓球選手之一。簡單的一課：真正的卓越，源於堅持、自律和努力。」

樊振東在谷歌總部園區與高達四米的霸王龍骨架化石自拍合影。（取材自微博）
樊振東在谷歌總部園區與高達四米的霸王龍骨架化石自拍合影。（取材自微博）

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