30抽十幾萬沒了…主播鼓動「必賺」 32歲蘇男迷遊戲年花500萬

短視頻平台推送的遊戲彈跳窗。（視頻截圖）

江蘇宿遷一位32歲的男子張先生因沉迷短視頻平台推送的遊戲彈窗，在短短不到一年的時間裡，累計充值近500萬元，不僅耗盡多年積蓄，更背上沉重外債，導致家庭也破碎。他控訴系統沒有「單日消費上限」，而「必賺」「首抽必賺」的字樣也沒有兌現。

揚子晚報紫牛新聞報導，張先生原本是宿遷當地一名小有成就的建材供應商，年收入數十萬元。他在2024年8月發刷短片時，頻繁看到一款名為「幸運小玩法」的挖寶遊戲廣告，彈窗上寫著「高爆率、必賺」等字眼。點進直播間後，他看見主播們賣力吆喝「首抽必賺」、「一發入魂」，加上屏幕上不斷滾動的中獎提示，讓他抱著試試看的心態充了第一筆錢。

2024年8月至12月，他儲值865次，合計173萬餘元，其中9月單月接近100萬元；2025年1月至4月，儲值494次，共133萬餘元，其中1月達98萬餘元；此外，其另一帳號在2025年4、6、8月共充值50餘萬元；透過支付寶渠道還充值了80萬餘元。

張先生精算後表示，總儲值金額高達498.5萬元（約73萬美元)。他痛苦地說：「當時在主播鼓動下，長時間、大額連續充值，完全處於失控狀態，只想挽損、翻本，但回報率極低。」、「我每天儲值沒有限額，抽獎次數也沒有限制。有時候一上頭就是30連抽，幾萬十幾萬瞬間就沒了。」

報導指出，短片平台客服聽聞「消費500萬元」後極為驚訝，一再確認是人民幣還是虛擬幣。隨後另一名客服表示，遊戲平台內的「公會」和「商人」並非平台員工，而是合作商。

對於張先生未被限額和提醒的問題，該客服回應「目前國家的遊戲管理暫行辦法裡並沒有限額的要求」。而對於「必賺」等誘導性廣告語及虛假中獎率問題，客服表示將向上級反映。

律師指出，廣告中的「必賺」字樣涉嫌違反「廣告法」，也可能構成虛假商業宣傳。至於遊戲內若存在可透過中間商變現的完整鏈條，且平台與相關公會、商人有關聯，則不排除涉嫌組織網路賭博。