開封景區推「啤酒交易所」 價格隨人數浮動如同炒股

啤酒交易所的價格漲跌用紅色和綠色表示，頗有證券交易所的味導。(取材自極目新聞)

有不少到河南 開封萬歲山武俠城遊玩的網友發文稱，在景區東大門附近看到一處「啤酒交易所」，名為「易斯達克」，顧客可在此處自助購買啤酒品嘗。啤酒的價格會跟隨人數動態在幾毛錢上下浮動，為遊客增添一些購買趣味性。

極目新聞報導，所謂「啤酒交易所」只是個名稱，實際是一種新式的啤酒自助裝置，遊客可通過掃描二維碼，獲取對應杯子後自行灌裝啤酒。

據網友拍攝的視頻顯示，該「啤酒交易所」是一個圓柱形建築，上面有電子屏滾動播放正在售賣的啤酒種類及成交量，價格的漲跌還用紅色和綠色表示，頗有證券交易所的味道。

不少網友表示已經品嘗到了該交易所的鮮釀啤酒，有多種口味可選擇，一杯500ml的啤酒價格在6元至20元不等(約0.8到2.9美元)。

報導指出，供應商「易斯精釀」工作人員表示，該裝置是春節期間新設在萬歲山武俠城的，目前已經上了16種口味，銷量不錯。

工作人員介紹，這些啤酒分為三類，包括普通的精釀啤酒，還有用蘋果發酵的啤酒，有一定的酒精含量，第三種就是氣泡水，無酒精含量。啤酒的價格會跟隨人數動態變化，不過基本都是在幾毛錢上下浮動，有一個可控範圍，只是為了增添一些趣味性。

此外，該工作人員還補充道，「啤酒交易所」並非完全自助，附近會有一兩名工作人員引導，提示如果遊客是開車來的就不能喝，未成年人也禁止飲酒，現場也都設置了警示牌。