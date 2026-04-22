我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

開封景區推「啤酒交易所」 價格隨人數浮動如同炒股

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
啤酒交易所的價格漲跌用紅色和綠色表示，頗有證券交易所的味導。(取材自極目新聞)
啤酒交易所的價格漲跌用紅色和綠色表示，頗有證券交易所的味導。(取材自極目新聞)

有不少到河南開封萬歲山武俠城遊玩的網友發文稱，在景區東大門附近看到一處「啤酒交易所」，名為「易斯達克」，顧客可在此處自助購買啤酒品嘗。啤酒的價格會跟隨人數動態在幾毛錢上下浮動，為遊客增添一些購買趣味性。

極目新聞報導，所謂「啤酒交易所」只是個名稱，實際是一種新式的啤酒自助裝置，遊客可通過掃描二維碼，獲取對應杯子後自行灌裝啤酒。

據網友拍攝的視頻顯示，該「啤酒交易所」是一個圓柱形建築，上面有電子屏滾動播放正在售賣的啤酒種類及成交量，價格的漲跌還用紅色和綠色表示，頗有證券交易所的味道。

不少網友表示已經品嘗到了該交易所的鮮釀啤酒，有多種口味可選擇，一杯500ml的啤酒價格在6元至20元不等(約0.8到2.9美元)。

報導指出，供應商「易斯精釀」工作人員表示，該裝置是春節期間新設在萬歲山武俠城的，目前已經上了16種口味，銷量不錯。

工作人員介紹，這些啤酒分為三類，包括普通的精釀啤酒，還有用蘋果發酵的啤酒，有一定的酒精含量，第三種就是氣泡水，無酒精含量。啤酒的價格會跟隨人數動態變化，不過基本都是在幾毛錢上下浮動，有一個可控範圍，只是為了增添一些趣味性。

此外，該工作人員還補充道，「啤酒交易所」並非完全自助，附近會有一兩名工作人員引導，提示如果遊客是開車來的就不能喝，未成年人也禁止飲酒，現場也都設置了警示牌。

世報陪您半世紀

河南

上一則

香港中六生海外升學跌至6.5%新低 受地緣政治及國際局勢影響

下一則

30抽十幾萬沒了…主播鼓動「必賺」 32歲蘇男迷遊戲年花500萬

延伸閱讀

河南景區大象表演 觀眾以為是真的…直到露出「人腳」

河南景區大象表演 觀眾以為是真的…直到露出「人腳」
全美首例 馬州立法禁止零售商「動態定價」

全美首例 馬州立法禁止零售商「動態定價」
門票20元…岳陽荒廢遊樂場藏動物園 員工：遊客少 成本都不夠

門票20元…岳陽荒廢遊樂場藏動物園 員工：遊客少 成本都不夠

比名牌包還便宜 山東乳山「195平米複式房」1萬元起拍

比名牌包還便宜 山東乳山「195平米複式房」1萬元起拍

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31
網傳影片所見，身穿白色上衣的趙保輝醉到不省人事，坐在地上，需要他人扶著。（視頻截圖）

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

2026-04-21 09:48

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可