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遼寧8歲童挖到｢問荊草｣驚呼山下有黃金 專家：有可能

中國新聞組／北京22日電
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孫先生在山區發現的礦物。（取材自半島晨報）
孫先生在山區發現的礦物。（取材自半島晨報）

問荊草、雲母與矽化褐鐵礦化岩石的組合，是否意味著山下可能藏有金礦？遼寧大連一名8歲男孩在山上發現了疑似有礦藏的現象，家人已將此事向相關單位反映。對此，地質專家表示，問荊草與雲母並非找金的絕對關鍵，但現場亦發現會與金礦伴生的矽化褐鐵礦化岩石，確實增加找到金礦的可能性。

瀋陽晚報報導，8歲男孩孫典鋒目前就讀小學二年級，他對萬物充滿好奇，特別善於觀察。當他認出問荊草時，連父親都感到驚訝。為了滿足孩子的探索欲，父子倆在不破壞地表的情況下，沿著山脈仔細搜尋，還撿到幾塊閃著光芒的岩石。經AI助手再次辨識，那些亮片正是雲母。

目前，孫先生已將此事上報相關部門，至於該地是否有「金礦」，仍需等待後續勘探後才能給出明確答覆。

遼寧省地質勘查院王海鵬表示，問荊草在重金屬富集的地方通常長得格外茂盛。當它形成優勢群落時，其他雜草往往生長稀少。因此，若要藉助問荊草推斷地下是否藏有礦藏，關鍵要看它是否為優勢草種。

檢視孫先生拍攝的岩石圖片，亮閃閃的雲母片也不是找金的「專屬標誌」。王海鵬進一步表示，孫先生拍到的其實是黑雲母片。黑雲母在很多普通岩石裡都能見到，單靠它不能斷定有金礦。

不過，王海鵬也注意到，另一張照片裡有一塊矽化褐鐵礦化岩石。這種石頭表面常有鐵鏽色，質地堅硬，是金礦常見的伴生現象。

王海鵬表示，結合問荊草優勢群落、黑雲母以及這塊矽化褐鐵礦化岩石等多重線索，可初步判斷該地「大概率含金」。當然，最終結論仍須等待專業單位的化學分析。

遼寧大連莊河大營鎮附近一座山上，8歲男孩孫典鋒發現大片問荊草和含雲母的石塊。（取...
遼寧大連莊河大營鎮附近一座山上，8歲男孩孫典鋒發現大片問荊草和含雲母的石塊。（取材自半島晨報）

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