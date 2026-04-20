數學教不會…深圳小學老師改作業崩潰大哭 家長跟著破防

深圳一名四年級數學老師在批改作業時大哭的視頻，刷屏網絡。（取材自第一現場）

深圳一位四年級數學老師批改作業時崩潰大哭，視頻刷屏網絡，引發全網老師與家長共鳴。

第一現場報導，這位老師名叫韋丹蘭，她教小數乘法，班上大部分孩子都學會了，就兩、三個怎麼都教不會。她單獨教、反覆教、換方法交；然而孩子繳上來的作業，韋丹蘭看完只剩沮喪，在辦公室直接大哭。

事後她說：「不怪孩子學得慢，是我自己太心急。情緒只是一時的，愛沒有減少。」就這一句話，讓全網破防。網友紛紛在評論區點讚韋老師「認真負責！」

評論區有過輔導孩子作業經歷的家長們表示感同身受，「我也繃不住」、「恨不得替他學了」、「不寫作業，母慈子孝，一寫作業，雞飛狗跳」。

一位廣東媽媽曾因輔導孩子寫作業，氣到眼前發黑，「引爆」腦瘤險些喪命。術後，這位媽媽康復出院，經過這次驚險，她坦言以後一定要多關心自己的身體，再也不因為「督導功課」把自己累垮。

韋丹蘭後來說：「那天哭完之後，我也很快整理好了心情，回到班級，他們又是我最可愛的孩子們。」

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