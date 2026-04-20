比名牌包還便宜 山東乳山「195平米複式房」1萬元起拍

房屋照片。（取材自極目新聞／圖片來源：京東App）

山東威海一套「複式195平米70年大產權」房近日在京東資產交易平台拍賣 ，起拍價僅為10088元（人民幣，下同）。拍賣公司工作人員表示，該房產為住宅房拍賣，非「法拍房」，可隨時過戶，若無人競價，或可萬元撿漏。截至4月19日，該房屋拍賣頁面顯示仍在延時競價中，已發生57次出價，價格升至15688元。另有二手房交易App顯示，該房屋所在小區4月掛牌均價為1612元/平方米。

據極目新聞報導，4月7日，河北凡亮拍賣有限公司在京東資產交易平台上發布競拍公告稱，定於4月18日10時至4月19日10時止（延時除外），對位於山東威海乳山的一處「稀缺上下複式」房產進行公開拍賣。標的描述為「195平方米、精裝修、5室3廳、70年大產權」，並註明「步梯房、無供暖無產權糾紛、不存在交付困難等問題」。起拍價10088元，保證金2萬元，加價幅度100元或其整倍數。

圖為商品拍賣頁面截圖。（取材自極目新聞）

公告顯示，該套房屋的拍賣為資產處置，不等同於網路司法拍賣。本次競價會採用網路競價、增價競拍方式。該房屋無保留價，若一人報名、出價並領先至倒計時結束，就表示競拍成功，本次競拍活動設置延時出價功能，當標的物的競拍時間只剩最後5分鐘時，如果有人出價即循環延時，延時5分鐘。買家需承擔不動產交易中心買賣雙方產生的全部稅費。

根據該套房屋的不動產權證，標的物位於山東威海乳山市銀灘海之夢，第6層（總層6層），權利類型為「國有建設用地使用權/房屋所有權」，權利性質為「出讓/市場化商品房」，用途為「城鎮住宅用地/住宅」，登記建築面積97.94平方米，國有建設用地使用權至2072年8月5日。

京東拍賣在線客服人員表示，該標的若保證金高於成交價，需先支付全款，訂單完成後退還保證金；若低於成交價，則保證金自動抵扣成交款項。

河北凡亮拍賣有限公司相關工作人員表示，該房產為住宅房拍賣，非「法拍房」，可隨時過戶，「這個房是個上下兩層的複式房，上面一層是送的」。對於起拍價為何僅1萬元，其表示「起拍價都是這樣」，並坦言若無人競爭或出價不高，買方確實可能以1萬多元的價格拍下該房屋。

此拍賣信息被報導後在社交平台引發熱議。有網友說這價格比一個名牌包還便宜，很適合買來做為度假小屋。有網友則認為，這套房看來是低價撿漏，但隱患也很明顯，步梯頂樓無集中供暖，冬天取暖成本高；所謂大面積多為贈送，再次交易時可能不被認可產權；加上當地二手房存量大，拍下後基本很難轉手；且法拍需承擔全部稅費，實際總花費可能比競拍價高不少。但適合身體健康，小年輕，爬樓不成問題。