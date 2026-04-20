我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

比名牌包還便宜 山東乳山「195平米複式房」1萬元起拍

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
房屋照片。（取材自極目新聞／圖片來源：京東App）
房屋照片。（取材自極目新聞／圖片來源：京東App）

山東威海一套「複式195平米70年大產權」房近日在京東資產交易平台拍賣，起拍價僅為10088元（人民幣，下同）。拍賣公司工作人員表示，該房產為住宅房拍賣，非「法拍房」，可隨時過戶，若無人競價，或可萬元撿漏。截至4月19日，該房屋拍賣頁面顯示仍在延時競價中，已發生57次出價，價格升至15688元。另有二手房交易App顯示，該房屋所在小區4月掛牌均價為1612元/平方米。

據極目新聞報導，4月7日，河北凡亮拍賣有限公司在京東資產交易平台上發布競拍公告稱，定於4月18日10時至4月19日10時止（延時除外），對位於山東威海乳山的一處「稀缺上下複式」房產進行公開拍賣。標的描述為「195平方米、精裝修、5室3廳、70年大產權」，並註明「步梯房、無供暖無產權糾紛、不存在交付困難等問題」。起拍價10088元，保證金2萬元，加價幅度100元或其整倍數。

圖為商品拍賣頁面截圖。（取材自極目新聞）
圖為商品拍賣頁面截圖。（取材自極目新聞）

公告顯示，該套房屋的拍賣為資產處置，不等同於網路司法拍賣。本次競價會採用網路競價、增價競拍方式。該房屋無保留價，若一人報名、出價並領先至倒計時結束，就表示競拍成功，本次競拍活動設置延時出價功能，當標的物的競拍時間只剩最後5分鐘時，如果有人出價即循環延時，延時5分鐘。買家需承擔不動產交易中心買賣雙方產生的全部稅費。

根據該套房屋的不動產權證，標的物位於山東威海乳山市銀灘海之夢，第6層（總層6層），權利類型為「國有建設用地使用權/房屋所有權」，權利性質為「出讓/市場化商品房」，用途為「城鎮住宅用地/住宅」，登記建築面積97.94平方米，國有建設用地使用權至2072年8月5日。

京東拍賣在線客服人員表示，該標的若保證金高於成交價，需先支付全款，訂單完成後退還保證金；若低於成交價，則保證金自動抵扣成交款項。

河北凡亮拍賣有限公司相關工作人員表示，該房產為住宅房拍賣，非「法拍房」，可隨時過戶，「這個房是個上下兩層的複式房，上面一層是送的」。對於起拍價為何僅1萬元，其表示「起拍價都是這樣」，並坦言若無人競爭或出價不高，買方確實可能以1萬多元的價格拍下該房屋。

此拍賣信息被報導後在社交平台引發熱議。有網友說這價格比一個名牌包還便宜，很適合買來做為度假小屋。有網友則認為，這套房看來是低價撿漏，但隱患也很明顯，步梯頂樓無集中供暖，冬天取暖成本高；所謂大面積多為贈送，再次交易時可能不被認可產權；加上當地二手房存量大，拍下後基本很難轉手；且法拍需承擔全部稅費，實際總花費可能比競拍價高不少。但適合身體健康，小年輕，爬樓不成問題。

拍賣

上一則

宏福苑火災後5個月 允居民限時上樓執拾 司機組織義載物品

下一則

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

延伸閱讀

5個月3度拍賣 成都凶宅跌7成 網驚呼：到底有多凶？

5個月3度拍賣 成都凶宅跌7成 網驚呼：到底有多凶？
張雪奪冠機車復刻版 僅1分鐘就拍出500萬 捐嫣然醫院

張雪奪冠機車復刻版 僅1分鐘就拍出500萬 捐嫣然醫院
跑最快的量產敞篷車 1305萬人民幣拍出 1理由無法上路

跑最快的量產敞篷車 1305萬人民幣拍出 1理由無法上路
舊金山內列治文區1住宅 加價200萬售出

舊金山內列治文區1住宅 加價200萬售出

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火