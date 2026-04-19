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湖南小車飆速100 陌生人來電「妳車輪飛了」 嚇哭女駕駛

中國新聞組／北京19日電
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付女士的車在高速上車輪突然脫落。（取材自瀟湘晨報）
付女士的車在高速上車輪突然脫落。（取材自瀟湘晨報）

近日，滬昆高速路上發生驚險一幕，一輛車車輪突然脫落，車主卻一無所覺，後方駕駛一路按喇叭提醒，還在時速100公里的高速下跟車跟了1公里。後來，後方駕駛看到前車車窗上有電話，直接打電話通知車主，車主付女士當場被嚇哭，慢慢降速後靠邊停車，才結束一場驚魂。

瀟湘晨報報導，事件發生在4月17日，湖南邵陽的付女士的車在高速上車輪突然脫落，她卻沒有察覺到。後方車輛車主陳先生表示，當天他和同事從長沙回湘潭湘鄉，在滬昆高速距離韶山高速出口1公里處，他們發現前方大約百米處，有一輛汽車的後輪輪胎跑掉了一只，「啪一下就彈出來了，我們在她後面嚇一跳，我還納悶這樣也能開嗎？」陳先生形容當時的狀況，「掉了一只輪胎車子開得還比較穩」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠星新闻

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陳先生讓開車的同事按喇叭，可是對方沒有反應，追上去想提醒司機，也沒有引起她的注意。陳先生和同事就這樣在車速約100公里左右的情況下跟了1公里，後來陳先生看到對方車窗上有電話，便撥打電話通知車主，「她很緊張的，打電話她一直在哭，我說妳別急，把車速降下來，慢慢靠邊，打電話報警就OK了。」

付女士事後表示，當時她在湖南長沙探望了四名智力殘疾人士後，開車返回湖南邵陽洞口縣。輪胎跑掉後她完全沒發現，儀表盤顯示氣壓較低，她只以為是輪胎漏氣了，直到陳先生來電提醒後才被嚇哭了。好在當時有陳先生耐心安撫，付女士慢慢降速最後靠邊停車，打了救援電話拖車，到修理廠換了輪胎，目前已經平安到家。

陳先生看到車窗上的電話，便撥打電話通知車主。（取材自瀟湘晨報）
陳先生看到車窗上的電話，便撥打電話通知車主。（取材自瀟湘晨報）

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