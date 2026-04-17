源杰科技擠下酒王登A股股王 貴州茅台財報去年收入與利潤皆下跌

中國白酒龍頭貴州茅台16日晚間公布2025年財報，收入與利潤都下跌，是2001年在上交所上市以來首次。（路透）

中國人氣CPO概念股源杰科技17日在中國A股股價升逾9%，最高一度達到1436.1元人民幣，市值逾1200億元，擠下貴州茅台，成為A股新股王。

截至4月17日早上10時30分，源杰科技股價達到1430元，升幅達8.9%，而貴州茅台則降為1413.3元，跌3.4%

據香港 經濟日報報導，灼識諮詢報告顯示，以2025年的對外銷售收入計，源杰科技是全球第六大激光器芯片供應商以及全球第二大硅光高速率光互連產品激光器芯片供應商。源杰科技的核心產品組合包括CW激光器芯片、EML激光器芯片及DFB激光器芯片，覆蓋AI數據中心、5G通信建設及光纖接入等核心場景。

依公司網頁簡介，源杰科技全名為陝西源杰半導體科技股份有限公司，成立於2013年1月28日，專注於進行高速的半導體晶片的研發、設計和生產，是一家從半導體晶體生長，晶圓工藝，晶片測試與封裝全部開發完畢，並形成工業化規模生產的高科技企業。

而被擠下股王寶座的貴州茅台則受中國國內經濟大環境影響，昨16日晚間公布2025年財報顯示，全年營業收入1688.38億元（人民幣，單位下同，約新台幣7811.4億元），按年跌1.2%；淨利潤823.2億元（約新台幣3808.6億元），按年下跌4.5%。

香港經濟日報指出，這是貴州茅台2001年在上交所上市以來，首次營業收入及利潤雙雙下跌。

中媒第一財經指出，考慮到2025年前三季，茅台的營業總收入增長6.3%、淨利潤按年增6.3%，反映第四季業績有所下滑，一方面由於2026年春節較晚，存在春節錯位因素，另一方面也與中國國內經濟大環境的影響有關。

茅台表示，去年醬香系列酒產品結構調整影響營業收入。去年茅台酒收入為1465億元，按年增0.39%，占比超過85%，但其他其他系列酒按年跌9.8%，至222.84億元。

白酒獨立評論員肖竹青指出，當前國際、國內經濟的不確定性使得中國國內市場酒水消費意向尚待恢復，貴州茅台酒的消費場景也受到一定影響。

2025年對於中國白酒行業而言是艱難的一年。據報導，行業整體承壓，規模以上白酒酒企產量按年下降12.1%，連續第九年下滑；2025年前三季，20家A股白酒上市公司營收合計按年下降5.9%，淨利潤下降6.9%，行業下行壓力顯著。